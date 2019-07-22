Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

Лента новостейПредложить новость
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае
Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России
Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения
«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Автобус с пассажирами сорвался с обрываРубрика: проиcшествия
08.08.2019 11:08
фото и видео с сайта МЧС по Краснодарскому краю
В Новороссийске расследуют ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки; 44 человека госпитализированы, трое погибли.
Автобус с пассажирами и легковушка сорвались с обрыва в Новороссийске. 44 человека госпитализированы, 13 из них экстренно прооперированы, сообщает РИА «Новости».
ДТП случилось поздним вечером 7 августа. На дороге Новороссийск — Керченский пролив лоб в лоб столкнулись автобус с пассажирами и Volkswagen Touareg. Оба транспортных средства упали с обрыва в 30 метров. Три человека из легковушки погибли на месте.
Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства столкновения.
Напомним, в конце июня пассажиры пострадали в автобусе в Дзержинском районе Новосибирска.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае
Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России
Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения
«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
В режиме ожидания
Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...
Новости по теме
Популярное