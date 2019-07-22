Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

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В Новороссийске расследуют ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки; 44 человека госпитализированы, трое погибли.

Автобус с пассажирами и легковушка сорвались с обрыва в Новороссийске. 44 человека госпитализированы, 13 из них экстренно прооперированы, сообщает РИА «Новости».

ДТП случилось поздним вечером 7 августа. На дороге Новороссийск — Керченский пролив лоб в лоб столкнулись автобус с пассажирами и Volkswagen Touareg. Оба транспортных средства упали с обрыва в 30 метров. Три человека из легковушки погибли на месте.

Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства столкновения.

Напомним, в конце июня пассажиры пострадали в автобусе в Дзержинском районе Новосибирска.