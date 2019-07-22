Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу Минобороны

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Минобороны и компания «Сухой» подписали контракт на модернизацию Су-34; самолёт получит усовершенствованную авионику и новое вооружение.

Подписан контракт между Минобороны и компанией «Сухой» на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированной версии Су-34. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на надёжный источник.

В ходе работ бомбардировщик будет улучшен за счёт нового вооружения и усовершенствования авионики. «Сухой» уже приступил к созданию эскизно-технического проекта новой версии «Утёнка», как его ласково называют военные из-за передней части самолёта, напоминающей клюв.

Отмечается, что на Новосибирском авиазаводе ещё в прошлом году в инициативном порядке начались работы по повышению боевого потенциала самолёта.

Напомним, 6 августа стало известно, за какие ошибки путешественников могут не пустить на самолёт.