Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу Минобороны

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Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу МинобороныРубрика: общество
08.08.2019 17:29
фото PIXABAY.COM
Минобороны и компания «Сухой» подписали контракт на модернизацию Су-34; самолёт получит усовершенствованную авионику и новое вооружение.
Подписан контракт между Минобороны и компанией «Сухой» на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированной версии Су-34. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на надёжный источник.
В ходе работ бомбардировщик будет улучшен за счёт нового вооружения и усовершенствования авионики. «Сухой» уже приступил к созданию эскизно-технического проекта новой версии «Утёнка», как его ласково называют военные из-за передней части самолёта, напоминающей клюв.
Отмечается, что на Новосибирском авиазаводе ещё в прошлом году в инициативном порядке начались работы по повышению боевого потенциала самолёта.
Напомним, 6 августа стало известно, за какие ошибки путешественников могут не пустить на самолёт.
Никита Минин
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Лента новостей
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