Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

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Житель Венгеровского района 5 августа пошёл в лес и пропал; двое суток его искали спасатели.

Пропавший в Венгеровском районе житель деревни Фолошенка через двое суток вышел к своему дому.

Мужчина пропал 5 августа. Пошёл в лес на сбор грибов и ягоды и заблудился. Спасатели привлекли к поиску войска Росгвардии и вертолёт. 6 и 7 августа велись поиски селянина. Всё осложнялось болотистой местностью и высокой травой.

Когда поисковики уже отчаялись, мужчина сам вышел к своему дому.

Специалисты МЧС дали рекомендации, как вести себя, если заблудился на болоте.

«Нужно учитывать, что, двигаясь по болоту, силы тратятся быстрее, но скорость передвижения при этом крайне низкая. Помимо этого в темноте риск попасть в трясину возрастает. Необходимо избегать любых участков болот, на которых нет деревьев и кустов. Большую опасность представляют места, где чувствуется, как почва ходит под ногами и на поверхности видны расходящиеся волны. В качестве страховки найдите крепкую и лёгкую, не очень толстую палку. Она должна быть выше вас (2–3 метра) и не ломаться при ударе о землю. Двигайтесь без спешки, придерживаясь мест с кустарником, деревцами, кочками», — сообщили на сайте ведомства.

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