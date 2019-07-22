Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

Лента новостейПредложить новость
Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае
Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблеткамиРубрика: проиcшествия
08.08.2019 16:05
фото PIXABAY.COM
В Республике Хакасия маленькая девочка наелась медицинских препаратов; состояние её здоровья стабильно тяжёлое.
В городе Саяногорске Республики Хакасия двухлетний ребёнок оказался в больнице из-за отравления медицинскими препаратами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
По предварительным данным, мама девочки решила прилечь отдохнуть в комнате, когда ребёнок пошёл на кухню и с помощью стула забрался на столешницу. В одном из навесных шкафчиков девочка нашла блистеры с таблетками, которые решила пожевать. После этого ребёнку стало плохо, и его доставили в больницу. В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Начата доследственная проверка.
Напомним, 3 августа девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодки в Красноярском крае.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае
Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное