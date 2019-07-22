Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

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В Республике Хакасия маленькая девочка наелась медицинских препаратов; состояние её здоровья стабильно тяжёлое.

В городе Саяногорске Республики Хакасия двухлетний ребёнок оказался в больнице из-за отравления медицинскими препаратами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, мама девочки решила прилечь отдохнуть в комнате, когда ребёнок пошёл на кухню и с помощью стула забрался на столешницу. В одном из навесных шкафчиков девочка нашла блистеры с таблетками, которые решила пожевать. После этого ребёнку стало плохо, и его доставили в больницу. В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Начата доследственная проверка.

Напомним, 3 августа девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодки в Красноярском крае.