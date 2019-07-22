Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

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Королева Великобритании решила купить себе элитное жильё с видом на Кремль; общая стоимость четырёх квартир составила 587 миллионов рублей.

Правящая королева Великобритании Елизавета II теперь является собственницей квартир в центре Москвы. Об этом сообщает издание «Федерал пресс».

Общая стоимость четырёх квартир составляет примерно 587 миллионов рублей. Ближайшими соседями королевы стали такие важные персоны, как миллиардер Олег Дерипаска и экс-министр открытого правительства Михаил Абызов.

Квартиры, принадлежащие Елизавете II, находятся на первом, втором и четвёртом этажах дома № 10 на 1-м Обыденском переулке. Из окон этого здания видно Кремль, храм Христа Спасителя и Москву-реку.

Хотя сама королева ни разу не посещала эти апартаменты, жители столицы не знают, в чём теперь выходить выбрасывать мусор. Ведь Елизавета II является известной законодательницей моды, поэтому людям становится страшно при мысли, что они могут попасться ей на глаза в дырявых сланцах.

Напомним, в середине июля королева Великобритании готовилась передать трон принцу Чарльзу.