Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублейРубрика: общество
08.08.2019 13:24
фото PIXABAY.COM
Королева Великобритании решила купить себе элитное жильё с видом на Кремль; общая стоимость четырёх квартир составила 587 миллионов рублей.
Правящая королева Великобритании Елизавета II теперь является собственницей квартир в центре Москвы. Об этом сообщает издание «Федерал пресс».
Общая стоимость четырёх квартир составляет примерно 587 миллионов рублей. Ближайшими соседями королевы стали такие важные персоны, как миллиардер Олег Дерипаска и экс-министр открытого правительства Михаил Абызов.
Квартиры, принадлежащие Елизавете II, находятся на первом, втором и четвёртом этажах дома № 10 на 1-м Обыденском переулке. Из окон этого здания видно Кремль, храм Христа Спасителя и Москву-реку.
Хотя сама королева ни разу не посещала эти апартаменты, жители столицы не знают, в чём теперь выходить выбрасывать мусор. Ведь Елизавета II является известной законодательницей моды, поэтому людям становится страшно при мысли, что они могут попасться ей на глаза в дырявых сланцах.
Напомним, в середине июля королева Великобритании готовилась передать трон принцу Чарльзу.
Никита Минин
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