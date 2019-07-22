ФК «Новосибирск» представил болельщикам сайт

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ФК «Новосибирск» представил болельщикам сайтРубрика: общество, спорт
08.08.2019 10:26
фото со страницы ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Футбольный клуб «Новосибирск» предложил болельщикам оценить функциональность и наполненность нового сайта; приветствуется конструктивная критика.
ФК «Новосибирск» обзавёлся собственным сайтом. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Приглашаем любителей футбола и болельщиков на fcnsk.com.
Друзья, мы приветствуем аргументированную критику и ваши предложения по работе нашего сайта», — написано на странице клуба.
Напомним, в начале июля ФК «Новосибирск» определился с талисманом.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
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