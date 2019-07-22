Футболистов ФК «Новосибирск» отправят в колонию

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Футболистов ФК «Новосибирск» отправят в колониюРубрика: общество, спорт
08.08.2019 12:23
фото со страницы ФК "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Футбольный клуб анонсировал необычную игру; соперниками станут заключённые из УК № 2.
Футбольный клуб «Новосибирск» анонсировал игру с заключёнными исправительной колонии № 2.
Встреча пройдёт на территории исправительного учреждения в воскресенье 11 августа.
Тренерский штаб клуба «Новосибирск» познакомится с бытом заключённых. Сопровождающие проведут экскурсию по территории колонии, покажут жилую зону, пищеблок и спортивную зону.
Футболисты проведут мастер-классы для заключённых и сыграют с ними выставочный матч. После этого состоится фотосессия с игроками футбольного клуба и автограф-сессия.
Напомним, сегодня ФК «Новосибирск» показал свой новый сайт.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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