Футболистов ФК «Новосибирск» отправят в колонию

фото со страницы ФК "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Футбольный клуб анонсировал необычную игру; соперниками станут заключённые из УК № 2.

Футбольный клуб «Новосибирск» анонсировал игру с заключёнными исправительной колонии № 2.

Встреча пройдёт на территории исправительного учреждения в воскресенье 11 августа.

Тренерский штаб клуба «Новосибирск» познакомится с бытом заключённых. Сопровождающие проведут экскурсию по территории колонии, покажут жилую зону, пищеблок и спортивную зону.

Футболисты проведут мастер-классы для заключённых и сыграют с ними выставочный матч. После этого состоится фотосессия с игроками футбольного клуба и автограф-сессия.

Напомним, сегодня ФК «Новосибирск» показал свой новый сайт.