Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

фото из группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, которую нашли в реке, перезахоронили на Алтае; родственники отказались участвовать в этом.

На Алтае торжественно перезахоронили прах Евгения Доильницына, ветерана Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Церемония прошла на родине фронтовика в Заринске, на Аллее славы местного кладбища. Солдаты отсалютовали ему выстрелами и возложили венки.

Урну с прахом Евгения Доильницына случайно нашли в реке жители Алтая. Родственники ветерана отказались забирать прах, сказав, что уже исполнили последнюю волю покойного. Поэтому ответственность за захоронение полностью взяла на себя барнаульская «Единая Россия».

Напомним, в конце июля в Алтайском крае решили перезахоронить останки фронтовика.