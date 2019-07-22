Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

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Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском краеРубрика: общество
08.08.2019 10:05
фото из группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"
Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, которую нашли в реке, перезахоронили на Алтае; родственники отказались участвовать в этом.
На Алтае торжественно перезахоронили прах Евгения Доильницына, ветерана Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
Церемония прошла на родине фронтовика в Заринске, на Аллее славы местного кладбища. Солдаты отсалютовали ему выстрелами и возложили венки.
Урну с прахом Евгения Доильницына случайно нашли в реке жители Алтая. Родственники ветерана отказались забирать прах, сказав, что уже исполнили последнюю волю покойного. Поэтому ответственность за захоронение полностью взяла на себя барнаульская «Единая Россия».
Напомним, в конце июля в Алтайском крае решили перезахоронить останки фронтовика.
Никита Минин
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