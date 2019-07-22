4 балла
+24
65.09 72.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Футболистов ФК «Новосибирск» отправят в колонию

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 8 августа ожидаются дожди и грозы

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Неоновый космос новосибирского зоопарка показал фанат киберпанка

сегодня 07:35 Культура 0 Коммент.

«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске

вчера 20:31 Хроника 0 Коммент.

Молодой отец с Алтая на две недели пропал в Новосибирске

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в Новосибирске

вчера 19:42 Хроника 0 Коммент.

Митинг детей с заклеенными ртами вызвал проверку полиции в Новосибирской области

вчера 19:18 Политика 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

Рубрика: общество

08.08.2019 10:05

фото из группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, которую нашли в реке, перезахоронили на Алтае; родственники отказались участвовать в этом.

На Алтае торжественно перезахоронили прах Евгения Доильницына, ветерана Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Церемония прошла на родине фронтовика в Заринске, на Аллее славы местного кладбища. Солдаты отсалютовали ему выстрелами и возложили венки. 

Урну с прахом Евгения Доильницына случайно нашли в реке жители Алтая. Родственники ветерана отказались забирать прах, сказав, что уже исполнили последнюю волю покойного. Поэтому ответственность за захоронение полностью взяла на себя барнаульская «Единая Россия».

Напомним, в конце июля в Алтайском крае решили перезахоронить останки фронтовика.

Никита Минин

Теги: ветераны Алтайский край

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Футболистов ФК «Новосибирск» отправят в колонию

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 8 августа ожидаются дожди и грозы

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Неоновый космос новосибирского зоопарка показал фанат киберпанка

сегодня 07:35 Культура 0 Коммент.

«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске

вчера 20:31 Хроника 0 Коммент.

Молодой отец с Алтая на две недели пропал в Новосибирске

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в Новосибирске

вчера 19:42 Хроника 0 Коммент.

Митинг детей с заклеенными ртами вызвал проверку полиции в Новосибирской области

вчера 19:18 Политика 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.04.2019

Всё идёт война народная

Родители погибших героев, чьи имена носят улицы...

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
11.05.2018

МУП «Горводоканал»: 9 мая - никто не забыт…

Новосибирский...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее
Image
29.03.2018

Энтузиазм с олимпийским размахом

Почему после общения с ветера...

Читать далее

Новости по теме

По вине конюха пострадала школьница в Алтайском крае 06.08.2019 Видео: крупный град прошёл в Алтайском крае 05.08.2019 Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае 05.08.2019 Видео: шаманы призвали дожди на помощь Сибири 05.08.2019

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов

Image

Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске

Image

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области