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Неоновый космос новосибирского зоопарка показал фанат киберпанка

Рубрика: культура

08.08.2019 07:35

Фото предоставлены Олегом Сайбербулиным

Эмигрант из Новосибирска продолжил серию фото в стиле киберпанк; фотограф и дизайнер определяет стиль города как Hi-tech.Low life.

Фантастический вид океанариума при новосибирском зоопарке стал новой серией фото на тему киберпанка в Новосибирске. Сегодня, 8 августа фотограф Олег Сайбербулин опубликовал пост в сообществе veteronch «ВКонтакте».

Новая серия была снята ещё в прошлом году, во время визита эмигранта в Новосибирск из немецкого Дюссельдорфа. В съёмке поучаствовала альтернативная модель Мария Немцева из Новосибирска.

Съёмки проводились на Sony A7 II с объективом Pentax Takumar 50мм 1.4 и мыльницу Sony RX100 III, а фотографии автор красил вручную.

Ранее фотограф и дизайнер Олег Костырев, работающий под псевдонимом Сайбербулин рассказал Сиб.фм, что видит город в стиле «Хай тек. Лоу лайф», с безумно яркими вывесками и ощущуением, что среди мусора, разваливающихся грязных зданий и атрибутов ада повсюду внедрены технологии, опережающие Запад. 

 
 
 
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мяу

Публикация от маня (@killhrt)

Напомним, 7 августа главные руферы России открыли фотовыставку не для слабонервных в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: урбанистика красота фотография Новосибирский зоопарк

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Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска

вчера 11:54 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

вчера 11:49 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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