Неоновый космос новосибирского зоопарка показал фанат киберпанка

Лента новостейПредложить новость
В Октябрьском районе Новосибирска водитель грузовика спровоцировал пробку
Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения
«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске
В военном городке ракетчиков в Новосибирске запустят новый автобусный маршрут
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Неоновый космос новосибирского зоопарка показал фанат киберпанкаРубрика: культура
08.08.2019 07:35
Фото предоставлены Олегом Сайбербулиным
Эмигрант из Новосибирска продолжил серию фото в стиле киберпанк; фотограф и дизайнер определяет стиль города как Hi-tech.Low life.
Фантастический вид океанариума при новосибирском зоопарке стал новой серией фото на тему киберпанка в Новосибирске. Сегодня, 8 августа фотограф Олег Сайбербулин опубликовал пост в сообществе veteronch «ВКонтакте».
Новая серия была снята ещё в прошлом году, во время визита эмигранта в Новосибирск из немецкого Дюссельдорфа. В съёмке поучаствовала альтернативная модель Мария Немцева из Новосибирска.
Съёмки проводились на Sony A7 II с объективом Pentax Takumar 50мм 1.4 и мыльницу Sony RX100 III, а фотографии автор красил вручную.
Ранее фотограф и дизайнер Олег Костырев, работающий под псевдонимом Сайбербулин рассказал Сиб.фм, что видит город в стиле «Хай тек. Лоу лайф», с безумно яркими вывесками и ощущуением, что среди мусора, разваливающихся грязных зданий и атрибутов ада повсюду внедрены технологии, опережающие Запад.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, 7 августа главные руферы России открыли фотовыставку не для слабонервных в Новосибирске.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
В Октябрьском районе Новосибирска водитель грузовика спровоцировал пробку
Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения
«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске
В военном городке ракетчиков в Новосибирске запустят новый автобусный маршрут
ДК «Академия» в новосибирском Академгородке отремонтируют впервые за полвека
Школьница-садистка: подробности жуткого убийства кота Моти из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине
Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...
Кофе и зрелищ!
На одну ночь 18 мая в Новосибирске музеи вступили в союз с кофейн...
Строй по смарту
Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...
Новости по теме
Популярное