Неоновый космос новосибирского зоопарка показал фанат киберпанка

Фото предоставлены Олегом Сайбербулиным

Эмигрант из Новосибирска продолжил серию фото в стиле киберпанк; фотограф и дизайнер определяет стиль города как Hi-tech.Low life.

Фантастический вид океанариума при новосибирском зоопарке стал новой серией фото на тему киберпанка в Новосибирске. Сегодня, 8 августа фотограф Олег Сайбербулин опубликовал пост в сообществе veteronch «ВКонтакте».

Новая серия была снята ещё в прошлом году, во время визита эмигранта в Новосибирск из немецкого Дюссельдорфа. В съёмке поучаствовала альтернативная модель Мария Немцева из Новосибирска.

Съёмки проводились на Sony A7 II с объективом Pentax Takumar 50мм 1.4 и мыльницу Sony RX100 III, а фотографии автор красил вручную.

Ранее фотограф и дизайнер Олег Костырев, работающий под псевдонимом Сайбербулин рассказал Сиб.фм, что видит город в стиле «Хай тек. Лоу лайф», с безумно яркими вывесками и ощущуением, что среди мусора, разваливающихся грязных зданий и атрибутов ада повсюду внедрены технологии, опережающие Запад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram мяу Публикация от маня (@killhrt) 5 Авг 2019 в 10:52 PDT

Напомним, 7 августа главные руферы России открыли фотовыставку не для слабонервных в Новосибирске.