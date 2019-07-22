Новосибирец ответит за раздробленное плечо в ДТП на Ипподромской

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Новосибирец ответит за раздробленное плечо в ДТП на ИпподромскойРубрика: общество
08.08.2019 21:01
Скриншот с сайта Google Maps
Молодой водитель решил резко повернуть влево с Ипподромской на Танковую; новосибирец не учёл разницу в несколько секунд между красным сигналом для встречного потока.
Крановщик из Ленинского района попал под суд за ДТП с левым поворотом на улице Танковую с Ипподромской. Сегодня, 8 августа в прокуратуре Калининского района рассказали о начале слушания уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью.
ДТП произошло днём 16 сентября 2018 года у дома по адресу Кропоткина,43. Согласно материалам дела, 21-летний водитель Вадим совершал левый поворот на своём «Ниссан Санни» и не уступил дорогу «Хонде CRV». По информации следствия, водитель решил повернуть с Ипподромской на Танковую из крайнего левого ряда, когда загорелся красный сигнал светофора.
В результате пассажирка 57-летняя пассажирка «Хонды» получила закрытый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением обломков. Врачи оценили раздробленное плечо как тяжкий вред здоровью.
«Подозреваемый признал вину полностью и раскаялся, смягчающим фактором является наличие двух малолетних детей. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 9 августа», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Напомним, 7 августа пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске.
Никита Манько
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