Новосибирец ответит за раздробленное плечо в ДТП на Ипподромской

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Молодой водитель решил резко повернуть влево с Ипподромской на Танковую; новосибирец не учёл разницу в несколько секунд между красным сигналом для встречного потока.

Крановщик из Ленинского района попал под суд за ДТП с левым поворотом на улице Танковую с Ипподромской. Сегодня, 8 августа в прокуратуре Калининского района рассказали о начале слушания уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью.

ДТП произошло днём 16 сентября 2018 года у дома по адресу Кропоткина,43. Согласно материалам дела, 21-летний водитель Вадим совершал левый поворот на своём «Ниссан Санни» и не уступил дорогу «Хонде CRV». По информации следствия, водитель решил повернуть с Ипподромской на Танковую из крайнего левого ряда, когда загорелся красный сигнал светофора.

В результате пассажирка 57-летняя пассажирка «Хонды» получила закрытый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением обломков. Врачи оценили раздробленное плечо как тяжкий вред здоровью.

«Подозреваемый признал вину полностью и раскаялся, смягчающим фактором является наличие двух малолетних детей. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 9 августа», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, 7 августа пассажир пьяной дамы погиб в ночном ДТП в Новосибирске.