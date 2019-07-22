Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных случаев рака в России

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По числу впервые выявленных случаев онкологических заболеваний среди регионов России в 2018 году Новосибирская область находится на 13-м месте; такие данные привело Министерство здравоохранения РФ.

Среди регионов Российской Федерации по числу впервые выявленных злокачественных новообразований Новосибирская область занимает 13-е место. Данные опубликованы Министерством здравоохранения России, раскрывшим цифры по социально значимым заболеваниям в 2018 году.

Всего в нашем регионе онкологи впервые выявили 13 092 случая. Больше всего аналогичных заболеваний выявили в Москве — 48 848, Московской области — 27 827 и Краснодарском крае — 26 784. Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область на втором месте. На две строчке выше (11-е место) Красноярский край, где впервые зарегистрировали 13 478 случаев онкологических заболеваний. Следом за ними — Алтайский край с 12 466 случаями. Иркутская область на 15-м месте — 11 999. Замыкает ТОП-20 Кемеровская область — 10 552 случая.

По числу поставленных на диспансерный учёт с онкологическими заболеваниями в ТОП-20 вошло сразу четыре региона СФО. Новосибирская область занимает 13-ю строчку среди российских городов и первую среди городов Сибири. В нашем регионе зарегистрировано 80 224 человека. Алтайский и Красноярский края занимают 14-е и 15-е места. Здесь соответственно на диспансерном учёте со злокачественными образованиями находится 70 363 и 70 326 человек. Замыкает ТОП-20 Кемеровская область, где на учёте состоят 63 432 пациента. Больше всего на диспансерном учёте состоят в Москве — 308 523 человека, Московской области — 199 318 и Краснодарском крае — 180 756.

Напомним, в конце июля стало известно о разработке системы оценки чувствительности раковых клеток крови к лекарствам.