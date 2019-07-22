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Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения

Рубрика: общество

08.08.2019 07:56

Фото из нруппы "РДШ Новосибирск" "ВКонтакте"

Организаторы принимают лишние школьные принадлежности для пострадавших от наводнения детей; уже собрано более 300 килограмм по всей стране.

Активные школьники из Новосибирска оказались третьими по стране с началом благотворительной акции «Рюкзак для друга». Вчера, 8 августа предварительные итоги акции в поддержку иркутских детей подвели в группе «Российское движение школьников» «ВКонтакте».

Акция по сбору тетрадок, ручек, карандашей и прочих школьных принадлежностей началась 24 июля и должна закончиться к 15 августа. РДШ открыло пункты сбора по всей стране и к 8 августа дети собрали более 300 килограммов. 

Самыми щедрыми оказались школьники Нижнего Новгорода — 56 килограммов, Омской области — 45 килограммов, и Новосибирской — 36 килограммов. Согласно условиям акции, организаторы принимают неиспользованные школьные принадлежности: от портфелей и рюкзаков до ластиков и точилок. 

В среднем школьный рюкзак с комплектом учебников должен весить не более четырёх килограммов, поэтому новосибирцы смогли собрать в школу более 14 детей, чьи дома пострадали от паводка в Иркутской области.

Сбор канцелярии проходит в ГБУ НСО «Дом молодежи» по адресу Советская, 52/2 с понедельника по пятницу, пункт приёма открыт с 10:00 до 17:00.

Напомним, 4 июля в Новосибирске заработал пункт приёма гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Приангарья.

 

Никита Манько

Теги: благотворительность наводнения помощь школьники

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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