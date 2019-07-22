Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения

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Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводненияРубрика: общество
08.08.2019 07:56
Фото из нруппы "РДШ Новосибирск" "ВКонтакте"
Организаторы принимают лишние школьные принадлежности для пострадавших от наводнения детей; уже собрано более 300 килограмм по всей стране.
Активные школьники из Новосибирска оказались третьими по стране с началом благотворительной акции «Рюкзак для друга». Вчера, 8 августа предварительные итоги акции в поддержку иркутских детей подвели в группе «Российское движение школьников» «ВКонтакте».
Акция по сбору тетрадок, ручек, карандашей и прочих школьных принадлежностей началась 24 июля и должна закончиться к 15 августа. РДШ открыло пункты сбора по всей стране и к 8 августа дети собрали более 300 килограммов.
Самыми щедрыми оказались школьники Нижнего Новгорода — 56 килограммов, Омской области — 45 килограммов, и Новосибирской — 36 килограммов. Согласно условиям акции, организаторы принимают неиспользованные школьные принадлежности: от портфелей и рюкзаков до ластиков и точилок.
В среднем школьный рюкзак с комплектом учебников должен весить не более четырёх килограммов, поэтому новосибирцы смогли собрать в школу более 14 детей, чьи дома пострадали от паводка в Иркутской области.
Сбор канцелярии проходит в ГБУ НСО «Дом молодежи» по адресу Советская, 52/2 с понедельника по пятницу, пункт приёма открыт с 10:00 до 17:00.
Напомним, 4 июля в Новосибирске заработал пункт приёма гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Приангарья.
Никита Манько
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