Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию

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Новосибирец получил приговор за поддельное разрешение на вывоз ребёнка за границу; по легенде мальчика тайно пытался вывезти дядя.

Пожилой житель Новосибирска родом из Киргизии попытался помочь земляку вывезти ребёнка за границу. Сегодня, 8 августа в прокуратуре Октябрьского района рассказали о приговоре за попытку подделки документов и попытку организации незаконного пересечения границы.

Инцидент произошёл в феврале 2019 года в Новосибирске. Согласно материалам дела, сотрудник ФСБ позвонил пожилому киргизу с просьбой якобы помочь своему знакомому вывезти малолетнего ребёнка из киргизской семьи на родину вместе с дядей мальчика. Мужчины встретились в кафе и пенсионер согласился, попросив прислать фото документов матери, отца и дяди ребёнка через мессенджер WhatsApp.

Через три дня подсудимый передал оперативнику документ о якобы нотариально заверенном согласии родителей в машине на парковке у торгового центра на Гусинобродском шоссе. Пенсионер получил за услугу две тысячи рублей и вскоре был задержан.

Экспертиза установила, что оттиск гербовой печати нотариуса на бланке выполнен с помощью принтера, а якобы нотариальная подпись подделана другим человеком.

«Обвиняемый 62-летний мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Уроженец Республики Кыргызстан, гражданин России способствовал раскрытию дела, ранее не был судим и получил год ограничения свободы», – рассказала Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Приговор был вынесен 6 августа и в законную силу не вступил.

Напомним, 3 июля обманувшего сотни дольщиков новосибирца задержали на границе с паспортом мёртвого брата.