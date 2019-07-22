Новосибирский журналист снял круглую радугу

Фото: Николай Лукинский

Необычное природное явление снял известный новосибирский журналист Николай Лукинский; круглая радуга была снята с самолёта, во время захода на посадку в аэропорт Толмачёво.

Круглую радугу снял на видео известный новосибирский журналист Николай Лукинский.

Как рассказал автор видео корреспонденту Сиб.фм, он и его семья возвращались из отпуска, который провели на острове Кипр.

«Незадолго до начала посадки мы увидели, что над городом идёт дождь, и сняли это на видео. А когда самолёт приступил к снижению, за бортом мы увидели необычную радугу», — сообщил Николай Лукинский.

Автор отметил, что с земли радугу видно не полностью, а полукруглой. А с борта самолёта она предстала во всей красе.

Напомним, аномальное потепление в феврале пробудило бабочек и медведей раньше срока.