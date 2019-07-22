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Новосибирский журналист снял круглую радугу

Рубрика: общество

08.08.2019 09:45

Фото: Николай Лукинский

Необычное природное явление снял известный новосибирский журналист Николай Лукинский; круглая радуга была снята с самолёта, во время захода на посадку в аэропорт Толмачёво.

Круглую радугу снял на видео известный новосибирский журналист Николай Лукинский.

Как рассказал автор видео корреспонденту Сиб.фм, он и его семья возвращались из отпуска, который провели на острове Кипр.

«Незадолго до начала посадки мы увидели, что над городом идёт дождь, и сняли это на видео. А когда самолёт приступил к снижению, за бортом мы увидели необычную радугу», — сообщил Николай Лукинский.

Автор отметил, что с земли радугу видно не полностью, а полукруглой. А с борта самолёта она предстала во всей красе.

Напомним, аномальное потепление в феврале пробудило бабочек и медведей раньше срока.

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво самолёт Новосибирск

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В Новосибирске 8 августа ожидаются дожди и грозы

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

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