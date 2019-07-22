Новосибирцы попали в рейтинг неготовых сдавать жильё приезжим

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Новосибирцы попали в рейтинг неготовых сдавать жильё приезжимРубрика: общество
09.08.2019 07:35
Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм
Москвичи возглавили рейтинг арендодателей с ксенофобскими запросами по России; в Новосибирске «славянину» сдадут квартиру за 15 тысяч рублей.
Около 5 % объявлений о сдаче квартир в Новосибирске ставят условия по национальному признаку. На днях «Новая газета» опубликовала результаты исследования базы данных ЦИАН в Москве, Санкт-Петербурге и регионах.
Целью исследователей стали крупные города, преимущественно смотрели объявления о сдаче квартир рядом с метро. В рубрике «регионы» оказались Новосибирск, Самара, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Всего в «регионах» были проанализированы около трёх тысяч объявлений, 5 % которых требовали «славянской национальности» от съёмщика.
«В регионах "славянину" можно снять квартиру за 15 тысяч рублей, а для "не славян" это будет стоить уже 18 тысяч рублей», – выяснили в «Новой Газете».
Самый высокий процент ксенофобских объявлений нашли в Москве – здесь 14 % арендодателей готовы сдавать жильё только славянам, некоторые – только россиянам.
Около 33 % арендодателей по результатам выборки не готовы сдавать жильё людям с детьми в Новосибирске. А 82 % новосибирских объявлений ЦИАН не допускают наличие животных в квартире. В Москве к этому относятся терпимее – всего 24 % арендодателей не готовы видеть съёмщиков с детьми, а 67 % не доверяют людям с животными.
Напомним, 22 июля новосибирцы попали в число одних из самых трудолюбивых в России.
Никита Манько
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