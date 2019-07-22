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Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из АкадемгородкаРубрика: общество, проиcшествия
08.08.2019 13:09
фото из группы "Сообщество Академгородка" в социальной сети "ВКонтакте"
В интернете появилась петиция об изоляции девушки, подозреваемой в жутком убийстве кота; её соседи боятся выпускать на улицу детей.
Жители Новосибирска начали собирать подписи на портале change.org с целью добиться изоляции и наказания бритой на лысо девушки, которую подозревают в убийстве любимца Академгородка — рыжего кота Моти.
«Как оказалось, жертвой девушки стал не только наш кот Мотя, но и множество других животных. Необходимо остановить убийства и изолировать виновного от общества и от возможности навредить другим животным! Девушка остаётся на свободе, гуляет по двору, где живёт. Мы боимся не только за своих животных, но и за детей, которым может навредить этот человек», — пишет Ксения Шовтута, автор петиции.
На данный момент свою подпись поставили 70 человек. Возмущённые убийством кота комментаторы сообщают, что такое поведение недопустимо и что виновники должны понести наказание.
Напомним, 7 августа стали известны подробности жуткого убийства кота Моти.
Никита Минин
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Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка
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