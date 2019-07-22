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Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

Рубрика: общество, проиcшествия

08.08.2019 13:09

фото из группы "Сообщество Академгородка" в социальной сети "ВКонтакте"

В интернете появилась петиция об изоляции девушки, подозреваемой в жутком убийстве кота; её соседи боятся выпускать на улицу детей.

Жители Новосибирска начали собирать подписи на портале change.org с целью добиться изоляции и наказания бритой на лысо девушки, которую подозревают в убийстве любимца Академгородка — рыжего кота Моти.

«Как оказалось, жертвой девушки стал не только наш кот Мотя, но и множество других животных. Необходимо остановить убийства и изолировать виновного от общества и от возможности навредить другим животным! Девушка остаётся на свободе, гуляет по двору, где живёт. Мы боимся не только за своих животных, но и за детей, которым может навредить этот человек», — пишет Ксения Шовтута, автор петиции.

На данный момент свою подпись поставили 70 человек. Возмущённые убийством кота комментаторы сообщают, что такое поведение недопустимо и что виновники должны понести наказание.

Напомним, 7 августа стали известны подробности жуткого убийства кота Моти.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область животные Академгородок

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VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

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