Лента новостейПредложить новость
Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае
Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаровРубрика: общество
08.08.2019 12:12
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Согласно данным международной организации Greenpeace, на территории, охваченной огнём в Красноярском крае, находилось 13 280 животных.
Экологи подсчитали, сколько животных пострадало от пожаров в тайге. Среди лесных обитателей насчитывалось более 60 рысей, 2700 диких северных оленей, 300 медведей, 5500 соболей и 2500 кабарог.
Доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского ГАУ Александр Кондратов прогнозирует, что плотность животных на прилегающих территориях в 1,5-2 километра будет низкая. Животные начнут выходить на заселённые людьми территории.
«Даже если не все животные погибли во время пожаров, им всё равно пришлось покинуть привычные территории, которые сейчас охвачены огнём» — прокомментировал руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.
Для спасения лесных жителей необходимо ограничить квоту на охоту и сократить лесные вырубки.
Напомним, в Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге.
Полина Кузнецова
Комментарии
Лента новостей
Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае
Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Столица, переносись!
Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...
Новости по теме
Популярное