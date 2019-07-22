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Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

Рубрика: общество

08.08.2019 12:12

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Согласно данным международной организации Greenpeace, на территории, охваченной огнём в Красноярском крае, находилось 13 280 животных. 

Экологи подсчитали, сколько животных пострадало от пожаров в тайге. Среди лесных обитателей насчитывалось более 60 рысей, 2700 диких северных оленей, 300 медведей, 5500 соболей и 2500 кабарог. 

Доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского ГАУ Александр Кондратов прогнозирует, что плотность животных на прилегающих территориях в 1,5-2 километра будет низкая. Животные начнут выходить на заселённые людьми территории. 

«Даже если не все животные погибли во время пожаров, им всё равно пришлось покинуть привычные территории, которые сейчас охвачены огнём» — прокомментировал руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин. 

Для спасения лесных жителей необходимо ограничить квоту на охоту и сократить лесные вырубки. 

Напомним, в Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге.

 

Полина Кузнецова

Теги: Сибирь дикие животные Лесные пожары

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Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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