Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

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Согласно данным международной организации Greenpeace, на территории, охваченной огнём в Красноярском крае, находилось 13 280 животных.

Экологи подсчитали, сколько животных пострадало от пожаров в тайге. Среди лесных обитателей насчитывалось более 60 рысей, 2700 диких северных оленей, 300 медведей, 5500 соболей и 2500 кабарог.

Доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского ГАУ Александр Кондратов прогнозирует, что плотность животных на прилегающих территориях в 1,5-2 километра будет низкая. Животные начнут выходить на заселённые людьми территории.

«Даже если не все животные погибли во время пожаров, им всё равно пришлось покинуть привычные территории, которые сейчас охвачены огнём» — прокомментировал руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.

Для спасения лесных жителей необходимо ограничить квоту на охоту и сократить лесные вырубки.

Напомним, в Сибири создали петицию в защиту животных от пожаров в тайге.