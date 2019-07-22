Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

Фото Никиты Давыденко

Потенциал строительной отрасли Новосибирской области составляет 13 миллионов квадратных метров жилья; в первом полугодии 2019 года построено 655 тысяч.

В Новосибирской области будут построены пять служебных малоэтажных многоквартирных жилых дома. Об этом сообщил региональный министр строительства Иван Шмидт в рамках мероприятий, посвящённых Дню строителя. Они проходили на нескольких площадках.

В правительстве Новосибирской области отметили, что за первое полугодие наш регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов России по развитию строительной сферы. При этом план по вводу жилья перевыполнен на 9%.

Тему развития строительства в Новосибирской области прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Строительная отрасль в Новосибирской области демонстрирует видимые успехи. По итогам шести месяцев 2019 года план по вводу жилья на первое полугодие исполнен на 109,2%, сдано почти 655 тысяч квадратных метров, регион усилил свои позиции на общероссийском фоне», — отметил глава региона.

По словам Ивана Шмидта, приехавшего поздравить участников мероприятия в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете, темпы развития экономики региона в целом, а также отдельных направлений, традиционно задаёт строительная отрасль. В районах области впервые по поручению губернатора минстрой осуществляет строительство нового служебного жилья. Таким образом, правительство региона поддерживает муниципальные образования, где отмечают рост по основным направлениям и имеют точки притяжения населения на свои территории.

«В 2019 году планируется построить первые 5 малоэтажных многоквартирных домов в Черепановском, Мошковском, Маслянинском, Тогучинском и Чановском районах Новосибирской области. По данному проекту под контролем минстроя в районах будет возводиться за счёт бюджета новое готовое жильё для специалистов», — отметил министр.

Он также сообщил, что активно развивается в районах области малоэтажное строительство, на долю которого приходится более половины сданного с начала года жилья.

За счёт логистических преимуществ Новосибирская область интенсивно развивается, привлекает профессиональные кадры в строительную отрасль. 80% от объёма необходимых стройматериалов производятся на территории региона. По вводу жилья Новосибирская область является лидером в Сибирском федеральном округе, а в России остаётся среди лидеров.

Иван Шмидт отметил, что потенциал жилищного строительства определён на уровне 13 миллионов квадратных метров. Уже определены площадки комплексной застройки жилыми домами на общей площади 3748 гектаров. В Новосибирске продолжают инвестиционные объекты — волейбольную площадку, ледовую арену, перинатальный центр. Более четырёх миллиардов рублей, в том числе 3,4 миллиарда направлены на строительство объектов социальной сферы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, 6 августа стало известно, что до конца года в Новосибирской области построят около 30 фельдшерско-акушерских пункта.