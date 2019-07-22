Показания приборов учёта нужно передавать до 25 числа

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В России вступили новые правила оказания жилищно-коммунальных услуг; после 26 числа показания индивидуальных приборов учёта не принимаются.

Собственники жилья обязаны передавать сведения индивидуальных приборов учёта в ресурсоснабжающую организацию до 25 числа. Изменения вступают в силу уже в августе.

Постановление Правительства России № 897 от 13 июля «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями» подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документом регламентированы взаимоотношения между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. В частности, один из пунктов предписывает передавать показания индивидуальных приборов учёта до 25 числа.

Напомним, с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ.