Показания приборов учёта нужно передавать до 25 числа

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Показания приборов учёта нужно передавать до 25 числаРубрика: общество
08.08.2019 16:47
Фото с сайта pixabay.com
В России вступили новые правила оказания жилищно-коммунальных услуг; после 26 числа показания индивидуальных приборов учёта не принимаются.
Собственники жилья обязаны передавать сведения индивидуальных приборов учёта в ресурсоснабжающую организацию до 25 числа. Изменения вступают в силу уже в августе.
Постановление Правительства России № 897 от 13 июля «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями» подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документом регламентированы взаимоотношения между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. В частности, один из пунктов предписывает передавать показания индивидуальных приборов учёта до 25 числа.
Напомним, с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ.
Анатолий Якимов
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