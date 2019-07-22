Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

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Полиция ищет пострадавших от действий новосибирцаРубрика: проиcшествия
08.08.2019 09:12
фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области
Житель Новосибирска подозревается в совершении тяжкого преступления; правоохранительные органы ищут пострадавших.
Полиция устанавливает пострадавших от действий 30-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска, совершившего особо тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе ведомства Сиб.фм сообщили, что ещё не могут раскрыть всех деталей преступления, однако уточнили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы продолжают вести расследование.
Полиция просит откликнуться всех, кто пострадал от противоправных действий человека, изображённого на фотографии.
Напомним, 7 августа байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в Новосибирске.
Никита Минин
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