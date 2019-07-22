Полиция ищет жертв печника-мошенника в Новосибирске

фото ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Мужчина брал деньги за строительство каминов, печей и барбекю; вместо работы он сбегал от заказчиков.

Полиция просит всех, кто стал жертвами печника-мошенника, откликнуться. Мужчина давал на сайтах объявления о строительстве печей, каминов, заборов и зон для барбекю. Получив задаток за работу, мошенник пропадал из поля зрения заказчиков.

В ходе оперативных мероприятий 40-летнего нечестного предпринимателя задержали, теперь ищут его заказчиков.

Всех, кто пострадал от противоправных действий задержанного, просят сообщить в полицию по телефонам: 8913-768-77-43, 232-21-45, 232-21-90. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в середине июля мошенник-имитатор получил шесть лет за звонки в Крым.