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Полиция ищет жертв печника-мошенника в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

08.08.2019 15:21

фото ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Мужчина брал деньги за строительство каминов, печей и барбекю; вместо работы он сбегал от заказчиков.

Полиция просит всех, кто стал жертвами печника-мошенника, откликнуться. Мужчина давал на сайтах объявления о строительстве печей, каминов, заборов и зон для барбекю. Получив задаток за работу, мошенник пропадал из поля зрения заказчиков.

В ходе оперативных мероприятий 40-летнего нечестного предпринимателя задержали, теперь ищут его заказчиков.

Всех, кто пострадал от противоправных действий задержанного, просят сообщить  в полицию по телефонам: 8913-768-77-43, 232-21-45, 232-21-90. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в середине июля мошенник-имитатор получил шесть лет за звонки в Крым.

 

Татьяна Картавых

Теги: полиция мошенничество гу мвд розыск

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Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке сегодня большой кошачий день

сегодня 08:45 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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