Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

фото предоставлено ассоциацией "Больше чем"

В Новосибирске 11 и 12 сентября состоится Сибирский форум по недвижимости.

Для экспертного развития на рынке недвижимости есть три пути: самостоятельное набивание шишек, вливание средств в тренинги и обучения и использование самых эффективных практик. И если первые два способа — это и долго, и дорого, то третий вариант — самый оптимальный.

Взять всё самое лучшее от топовых российских экспертов и прокачать свои навыки, чтобы получить максимальный результат в продажах, маркетинге и управлении компанией можно и нужно 11 и 12 сентября на Сибирском форуме по недвижимости.

Убедитесь, что Сибирский форум — это потрясающее насыщенное и полезное событие, прямо сейчас по ссылке.

Только 11 и 12 сентября вы получите:

– более 100 работающих инструментов для эффективных продаж;

– экспертные кейсы от топовых спикеров России;

– дополнительные бонусы только для участников Сибирского форума: более 15 000 рублей от партнеров мероприятия для ежедневной работы.

Уже после Сибирского форума по недвижимости вы сможете:

– легко привлекать клиентов из социальных сетей;

– заработать в 5 раз больше, используя новые подходы;

– удерживать клиента навсегда и на долгие годы.

И многое другое!

Покупайте билет онлайн по ссылке и приходите на Сибирский форум по недвижимости 11 и 12 сентября.

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Организатор: Новосибирская ассоциация риелторов и «Больше чем».

По вопросам покупки билетов со скидкой: +7 923 70 05 015, sale@probm.ru.