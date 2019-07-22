Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

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Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

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Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

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сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

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сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

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Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

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Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

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Рубрика: афиша, недвижимость

08.08.2019 12:58

фото предоставлено ассоциацией "Больше чем"

В Новосибирске 11 и 12 сентября состоится Сибирский форум по недвижимости.

Для экспертного развития на рынке недвижимости есть три пути: самостоятельное набивание шишек, вливание средств в тренинги и обучения и использование самых эффективных практик. И если первые два способа — это и долго, и дорого, то третий вариант — самый оптимальный.

Взять всё самое лучшее от топовых российских экспертов и прокачать свои навыки, чтобы получить максимальный результат в продажах, маркетинге и управлении компанией можно и нужно 11 и 12 сентября на Сибирском форуме по недвижимости.

Убедитесь, что Сибирский форум — это потрясающее насыщенное и полезное событие, прямо сейчас по ссылке.

Только 11 и 12 сентября вы получите:

– более 100 работающих инструментов для эффективных продаж;

– экспертные кейсы от топовых спикеров России;

– дополнительные бонусы только для участников Сибирского форума: более 15 000 рублей от партнеров мероприятия для ежедневной работы.

Уже после Сибирского форума по недвижимости вы сможете:

– легко привлекать клиентов из социальных сетей;

– заработать в 5 раз больше, используя новые подходы;

– удерживать клиента навсегда и на долгие годы.

И многое другое!

Покупайте билет онлайн по ссылке и приходите на Сибирский форум по недвижимости 11 и 12 сентября.

Вступайте и читайте новости в группе ВК https://vk.com/sibforum19. Вступайте в группу в Facebook и следите за новостями https://www.facebook.com/probmofficial/. Подпишитесь на канал с самыми горячими новостями Сибирского форума: https://teleg.run/sibforum. Подпишитесь на нас в Instagram https://www.instagram.com/_probm_official/

Организатор: Новосибирская ассоциация риелторов и «Больше чем».

По вопросам покупки билетов со скидкой: +7 923 70 05 015, sale@probm.ru.

 

Татьяна Картавых

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Лента новостей

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Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

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сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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