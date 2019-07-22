«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

Фото со страницы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

На тренировочных сборах в Финляндии новосибирская команда проиграла в контрольном матче ХК «Йокерит»; наши хоккеисты сражались до победного.

В контрольном матче 7 августа ХК «Сибирь» проиграла местному клубу «Йокерит». Об этом сообщается на странице ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».

В первом периоде новосибирские хоккеисты часто нарушали правила и их удаляли с поля. Соперник, воспользовавшись ситуацией, дважды забил шайбы в наши ворота. Во втором периоде российская дружина собралась и, казалось бы, вырвала победу, доведя счёт до 3:2. Однако финские хоккеисты вернули равновесие и довели счёт втором периоде до 3:4 в свою пользу.

Третий период прошёл ровно, и игра завершилась со счётом 3:4 в пользу «Йокерита». У «Сибири» шайбы забили Николай Тимашов, Дмитрий Саюстов и Егор Миловзоров. Ворота защищал финн Харри Сятери.

После матча игроки обеих команд провели серию буллитов. Здесь сильнее оказались сибиряки, выигравшие со счётом 3:1. Отличились Егор Миловзоров, Юусо Пуустинен и Юкка Пелтола.

Напомним, 6 августа «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче.