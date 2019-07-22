Лента новостейПредложить новость
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае
Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России
Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения
«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»Рубрика: общество, спорт
08.08.2019 10:51
Фото со страницы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»
На тренировочных сборах в Финляндии новосибирская команда проиграла в контрольном матче ХК «Йокерит»; наши хоккеисты сражались до победного.
В контрольном матче 7 августа ХК «Сибирь» проиграла местному клубу «Йокерит». Об этом сообщается на странице ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».
В первом периоде новосибирские хоккеисты часто нарушали правила и их удаляли с поля. Соперник, воспользовавшись ситуацией, дважды забил шайбы в наши ворота. Во втором периоде российская дружина собралась и, казалось бы, вырвала победу, доведя счёт до 3:2. Однако финские хоккеисты вернули равновесие и довели счёт втором периоде до 3:4 в свою пользу.
Третий период прошёл ровно, и игра завершилась со счётом 3:4 в пользу «Йокерита». У «Сибири» шайбы забили Николай Тимашов, Дмитрий Саюстов и Егор Миловзоров. Ворота защищал финн Харри Сятери.
После матча игроки обеих команд провели серию буллитов. Здесь сильнее оказались сибиряки, выигравшие со счётом 3:1. Отличились Егор Миловзоров, Юусо Пуустинен и Юкка Пелтола.
Напомним, 6 августа «Сибирь» победила на сборах в первом контрольном матче.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае
Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России
Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения
«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Популярное