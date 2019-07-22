Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

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Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсетиРубрика: общество
08.08.2019 19:20
Фото из группы "Подслушано в Карасуке" "ВКонтакте"
Воткнутый столб посреди асфальтированной улицы стал мемом в Карасуке; по этой дороге уже идёт движение автомобилей.
Дорожники оправдались за воткнутый столб посреди новой дороги в Карасуке. Сегодня, 8 августа критичный пост появился в сообществе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте».
Воткнутый столб рассмешил подписчиков и стал мемом с надписью «В России две проблемы». На картинке виден завершающий этап асфальтирования улицы, когда построен тротуар и готова подушка со щебнем для самого дорожного полотна. Часть пользователей раскритиковала автора шутки и предложила подождать, пока уберут столб.
«Работы ещё не завершены, старая опора будет демонтированна в обязательном порядке, а основание заасфальтированно. Вам лишь бы заметить, что «две беды», а то, что этот район преображается и становится более комфортным – никто не видит», – написал представитель администрации Карасукского района Николай Кабанов.
Одна из подписчиц написала, что столб якобы уже убрали, но затем удалила комментарий. Причина в том, что сегодня местные жители сделали свежее фото, где видно, что дорога заасфальтирована, машины едут по улице, а столб ещё стоит на месте. Некоторые комментаторы уверены, что столб простоит так ещё всю зиму.
Редакция Сиб.фм подготовила запрос в администрацию Карасукского района по срокам устранения опасной для водителей опоры посреди дороги.
Напомним, 9 июля новосибирцы полгода ждали ремонта улицы и сами заделали ямы.
Никита Манько
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