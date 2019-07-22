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Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

Рубрика: общество

08.08.2019 19:20

Фото из группы "Подслушано в Карасуке" "ВКонтакте"

Воткнутый столб посреди асфальтированной улицы стал мемом в Карасуке; по этой дороге уже идёт движение автомобилей.

Дорожники оправдались за воткнутый столб посреди новой дороги в Карасуке. Сегодня, 8 августа критичный пост появился в сообществе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте».

Воткнутый столб рассмешил подписчиков и стал мемом с надписью «В России две проблемы». На картинке виден завершающий этап асфальтирования улицы, когда построен тротуар и готова подушка со щебнем для самого дорожного полотна. Часть пользователей раскритиковала автора шутки и предложила подождать, пока уберут столб.

 «Работы ещё не завершены, старая опора будет демонтированна в обязательном порядке, а основание заасфальтированно. Вам лишь бы заметить, что «две беды», а то, что этот район преображается и становится более комфортным – никто не видит», – написал представитель администрации Карасукского района Николай Кабанов.

Одна из подписчиц написала, что столб якобы уже убрали, но затем удалила комментарий. Причина в том, что сегодня местные жители сделали свежее фото, где видно, что дорога заасфальтирована, машины едут по улице, а столб ещё стоит на месте. Некоторые комментаторы уверены, что столб простоит так ещё всю зиму. 

Редакция Сиб.фм подготовила запрос в администрацию Карасукского района по срокам устранения опасной для водителей опоры посреди дороги.  

Напомним, 9 июля новосибирцы полгода ждали ремонта улицы и сами заделали ямы.

 

Никита Манько

Теги: безопасность юмор соцсети ремонт дорог

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сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

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Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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