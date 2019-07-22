Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

Фото из группы "Подслушано в Карасуке" "ВКонтакте"

Воткнутый столб посреди асфальтированной улицы стал мемом в Карасуке; по этой дороге уже идёт движение автомобилей.

Дорожники оправдались за воткнутый столб посреди новой дороги в Карасуке. Сегодня, 8 августа критичный пост появился в сообществе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте».

Воткнутый столб рассмешил подписчиков и стал мемом с надписью «В России две проблемы». На картинке виден завершающий этап асфальтирования улицы, когда построен тротуар и готова подушка со щебнем для самого дорожного полотна. Часть пользователей раскритиковала автора шутки и предложила подождать, пока уберут столб.

«Работы ещё не завершены, старая опора будет демонтированна в обязательном порядке, а основание заасфальтированно. Вам лишь бы заметить, что «две беды», а то, что этот район преображается и становится более комфортным – никто не видит», – написал представитель администрации Карасукского района Николай Кабанов.

Одна из подписчиц написала, что столб якобы уже убрали, но затем удалила комментарий. Причина в том, что сегодня местные жители сделали свежее фото, где видно, что дорога заасфальтирована, машины едут по улице, а столб ещё стоит на месте. Некоторые комментаторы уверены, что столб простоит так ещё всю зиму.

Редакция Сиб.фм подготовила запрос в администрацию Карасукского района по срокам устранения опасной для водителей опоры посреди дороги.

Напомним, 9 июля новосибирцы полгода ждали ремонта улицы и сами заделали ямы.