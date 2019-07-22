«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

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Вылет самолёта задержался на два часа; причиной тому стала чрезмерная бдительность пассажирки из Кореи.

Стали известны подробности задержания рейса из Новосибирска в Сеул. Одной из пассажирок показалось, что на борту находятся террористы, готовые взорвать самолёт. Информацией поделилось издание «РБК».

Перед вылетом рейса S7 5791 одна из пассажирок самолёта сообщила члену экипажа, что на борту находятся террористы. Она якобы слышала, как пассажир из Узбекистана обсуждал по телефону взрыв.

После полученного сообщения были эвакуированы 161 пассажир и 6 членов экипажа. На место приехали силовики. После проведённой проверки, в результате которой угроза теракта не подтвердилась, рейс вылетел в 4:00. Задержка составила два часа.

Напомним, в апреле атака террористов на христиан в Шри-Ланке унесла жизни 262 человек.