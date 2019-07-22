Трое кузбассовцев погибли в погребе

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Следком начал проверку по факту смерти троих мужчин в погребе в Прокопьевске; ещё один человек — в реанимации.

В Кемеровской области следователи выясняют обстоятельства гибели троих мужчин в погребе частного дома.

По предварительным данным следствия, хозяин дома несколько дней просушивал погреб, разводя в нём огонь. Решив посмотреть, как идёт процесс, мужчина спустился в яму и потерял сознание. Находившийся рядом помощник полез вниз и тоже упал. Жена хозяина дома позвала на помощь двоих соседей. Мужчины спустились в погреб и тоже упали без чувств.

Спасатели достали пострадавших. Реанимационные действия удались только в отношении одного мужчины.

Как показали замеры, в погребе в 54 раза был превышен норматив присутствия продуктов горения.

Напомним, в июле подводники задохнулись в глубоководном аппарате.