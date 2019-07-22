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Трое кузбассовцев погибли в погребе

Рубрика: проиcшествия

08.08.2019 16:38

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Следком начал проверку по факту смерти троих мужчин в погребе в Прокопьевске;  ещё один человек — в реанимации.

В Кемеровской области следователи выясняют обстоятельства гибели троих мужчин в погребе частного дома.

По предварительным данным следствия, хозяин дома несколько дней просушивал погреб, разводя в нём огонь. Решив посмотреть, как идёт процесс, мужчина спустился в яму и потерял сознание. Находившийся рядом помощник полез вниз и тоже упал. Жена хозяина дома позвала на помощь двоих соседей. Мужчины спустились в погреб и тоже упали без чувств.

Спасатели достали пострадавших. Реанимационные действия удались только в отношении одного мужчины.

Как показали замеры, в погребе в 54 раза был превышен норматив присутствия продуктов горения.

Напомним, в июле подводники задохнулись в глубоководном аппарате.

Татьяна Картавых

Теги: Кузбасс Следственный комитет Кемеровская область

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Лента новостей

Предложить новость

Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

сегодня 19:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:47 Общество 0 Коммент.

Трое кузбассовцев погибли в погребе

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных случаев рака в России

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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