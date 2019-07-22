Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

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В Новосибирск уже две недели не заглядывают дожди; жители города переживают, что картофель подорожает.

Из-за продолжительной засухи в Новосибирске горожане стали переживать, что урожай картофеля будет плохим. Если такие прогнозы сбудутся, то цены в супермаркете на овощ взлетят под потолок. Чтобы развеять панику, Сиб.фм обратился за советом к кандидату сельскохозяйственных наук Людмиле Шубиной.

«Что не съест колорадский жук, то съест жара. Вообще, сложно предсказывать изменение цен на картофель, даже если урожай будет плохим. Если картошки у нас будет мало, её могут привезти из Египта, например. Всё зависит от того, как поведут себя люди, занимающиеся импортом. Лично я считаю, что картофель на данный момент чувствует себя хорошо. В каких-то регионах дождей больше, в каких-то — меньше. Осадков не было всего две недели. Думаю, в этом нет ничего страшного», — рассказала учёный-фермер.

Напомним, в середине июля стало известно, что новосибирские крестьяне не страхуют урожай, несмотря на природные катаклизмы.