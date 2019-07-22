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Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирске

Рубрика: общество

08.08.2019 20:50

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирец Влад Лабецкий умер от укуса клеща; известный музыкант Макс Покровский назвал его одним из самых преданных фанатов группы.

Администратор сайта группы «Ногу Свело» Влад Лабецкий скончался в одной из больниц Новосибирска от клещевого энцефалита, сообщили сегодня в соцсетях. Бывший сокурсник погибшего Евгений Денисов подтвердил Сиб.фм эту информацию.

 Ранее трагичную новость сообщил лидер группы Макс Покровский на своей официальной странице «ВКонтакте» вечером 7 августа.

Скончавшийся новосибирец был одним из самых ярых фанатов коллектива, его архив помог в создании сериала «30/30. 30 лет за 30 недель», заявил Макс Покровский. По словам рок-звезды, Влад Лабецкий всегда стремился попасть на главные концерты группы и одним из первых брал билеты на первые места. 

 «Сегодня пришла неожиданная ужасная новость — не стало нашего дорогого друга Влада Лабецкого. Этой осенью он собирался приехать к нам в гости в Нью-Йорк, мы хотели погулять...Покойся с миром, наш дорогой...», – написал известный рок-музыкант Макс Покровский «ВКонтакте».

Напомним, 5 июля был зарегистрирован  первый случай смерти от клещевого энцефалита в Новосибирской области за этот год.

 

Никита Манько

Теги: знаменитости музыка трагедии клещи

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сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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