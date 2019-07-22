Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирске

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Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в НовосибирскеРубрика: общество
08.08.2019 20:50
Фото с сайта pixabay.com
Новосибирец Влад Лабецкий умер от укуса клеща; известный музыкант Макс Покровский назвал его одним из самых преданных фанатов группы.
Администратор сайта группы «Ногу Свело» Влад Лабецкий скончался в одной из больниц Новосибирска от клещевого энцефалита, сообщили сегодня в соцсетях. Бывший сокурсник погибшего Евгений Денисов подтвердил Сиб.фм эту информацию.
Ранее трагичную новость сообщил лидер группы Макс Покровский на своей официальной странице «ВКонтакте» вечером 7 августа.
Скончавшийся новосибирец был одним из самых ярых фанатов коллектива, его архив помог в создании сериала «30/30. 30 лет за 30 недель», заявил Макс Покровский. По словам рок-звезды, Влад Лабецкий всегда стремился попасть на главные концерты группы и одним из первых брал билеты на первые места.
«Сегодня пришла неожиданная ужасная новость — не стало нашего дорогого друга Влада Лабецкого. Этой осенью он собирался приехать к нам в гости в Нью-Йорк, мы хотели погулять...Покойся с миром, наш дорогой...», – написал известный рок-музыкант Макс Покровский «ВКонтакте».
Напомним, 5 июля был зарегистрирован первый случай смерти от клещевого энцефалита в Новосибирской области за этот год.
Никита Манько
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