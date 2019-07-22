В Новосибирске 8 августа ожидаются дожди и грозы

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Погода в Новосибирской области с жаркой и солнечной переменится на пасмурную и дождливую; не забудьте взять с собой зонт.

Дожди и грозы ожидают жителей Новосибирска во второй половине дня 8 августа. По данным сайта ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в четверг синоптики прогнозируют незначительное понижение температуры воздуха и осадки.

Температура воздуха днём +22…+25 градусов, ночью столбик термометра опустится до +15…+18. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Во время грозы возможно усиление до 10-11. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, в течение дня будет сохраняться стабильным.

Напомним, 7 августа в Новосибирске было тепло и солнечно.