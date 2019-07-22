В Новосибирске объявили в розыск чёрный «Мерседес» сбивший ребёнка

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В Новосибирске объявили в розыск чёрный «Мерседес» сбивший ребёнкаРубрика: проиcшествия
08.08.2019 21:52
Фото с сайта pixabay.com
Водитель «Мерседеса» скрылся с места ДТП после того, как сбил ребёнка; ведутся поиски виновного.
В Новосибирске автомобиль «Мерседес» чёрного цвета сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. В настоящее время сотрудники ГИБДД по городу Новосибирску ведут поиски.
Как рассказали в Группе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД по городу Новосибирску, ДТП произошло в областном центре на перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской со стороны магазина «Магнит». Водитель чёрного «Мерседеса» сбил 11-летнего мальчика, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу.
Предположительный номер автомобиля 931.
«Ребёнок был доставлен в больницу. Водитель с места ДТП скрылся», — уточнили в ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев ДТП.
Напомним, 18 июня стало известно, что в больнице умер подросток, сбитый пенсионеркой в Академгородке.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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