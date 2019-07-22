В Новосибирской области внедорожник проиграл в схватке с поездом

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В Новосибирской области внедорожник проиграл в схватке с поездомРубрика: проиcшествия
08.08.2019 23:46
Фото со страницы сообщества АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
В Искитимском районе на станции Койниха произошла авария; автомобиль наехал на железнодорожный вагон.
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado на станции Койниха попал в ДТП на станции Койника. Об инциденте сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел на путях не общего пользования. Гружёный состав следовал в направлении станции. Водитель внедорожника решил пересечь железнодорожные пути перед близко движущимся поездом. Несмотря на предупреждающие сигналы, автомобиль выехал на пути, где произошло столкновение с хвостовым вагоном.
В результате столкновения машина получила серь1зные повреждения левой части. К счастью, водитель не пострадал.
Напомним, 3 июня в Новосибирской области водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
Анатолий Якимов
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