В Новосибирской области внедорожник проиграл в схватке с поездом

Фото со страницы сообщества АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

В Искитимском районе на станции Койниха произошла авария; автомобиль наехал на железнодорожный вагон.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado на станции Койниха попал в ДТП на станции Койника. Об инциденте сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на путях не общего пользования. Гружёный состав следовал в направлении станции. Водитель внедорожника решил пересечь железнодорожные пути перед близко движущимся поездом. Несмотря на предупреждающие сигналы, автомобиль выехал на пути, где произошло столкновение с хвостовым вагоном.

В результате столкновения машина получила серь1зные повреждения левой части. К счастью, водитель не пострадал.

Напомним, 3 июня в Новосибирской области водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом