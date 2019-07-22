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В Новосибирской области внедорожник проиграл в схватке с поездом

Рубрика: проиcшествия

08.08.2019 23:46

Фото со страницы сообщества АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

В Искитимском районе на станции Койниха произошла авария; автомобиль наехал на железнодорожный вагон.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado на станции Койниха попал в ДТП на станции Койника. Об инциденте сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на путях не общего пользования. Гружёный состав следовал в направлении станции. Водитель внедорожника решил пересечь железнодорожные пути перед близко движущимся поездом. Несмотря на предупреждающие сигналы, автомобиль выехал на пути, где произошло столкновение с хвостовым вагоном. 

В результате столкновения машина получила серь1зные повреждения левой части. К счастью, водитель не пострадал. 

Напомним, 3 июня в Новосибирской области водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом 

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область ДТП авария железная дорога

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вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Показания приборов учёта нужно передавать до 25 числа

вчера 16:47 Общество 0 Коммент.

Трое кузбассовцев погибли в погребе

вчера 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных случаев рака в России

вчера 16:27 Общество 0 Коммент.

Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

вчера 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:58 Афиша 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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