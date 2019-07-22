В Новосибирском зоопарке сегодня большой кошачий день

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В Новосибирском зоопарке сегодня большой кошачий деньРубрика: общество
08.08.2019 08:45
Фото со страницы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"
Большой кошачий день сегодня проводят в Новосибирском зоопарке; это связано с празднованием Всемирного дня кошек.
Новосибирский зоопарк в очередной раз решил порадовать своих посетителей. Сегодня, 8 августа, там проводится Большой кошачий день.
По сообщению официального сайта Новосибирского зоопарка, 8 августа в 13:00 на Центральной аллее зоопарка начнётся праздничная программа. Участников ждут не просто рассказы о животных, а весёлые игры и занимательные викторины, а также творческие мастерские. Кроме того, будет организована площадка, где все желающие могут примерить на себя маску. В этом помогут художники студии аквагрима.
По словам работников зоопарка, в Новосибирске много тех, кто не равнодушен к кошкам. Особенно если это не обычные представители породы. Например белый лев, бенгальская кошка, манул и другие.
Праздничная программа продолжится в 14:30 большой экскурсией по зоопарку, которая завершится в 15:30 показательным кормлением дальневосточных котов.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились «зайцемыши».
Анатолий Якимов
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