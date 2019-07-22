В Оби выловили «анаконду»

фото с портала FishingSib

Ещё одно громадное чудовище поймали сибирские рыбаки; вес рыбы составил 14 килограммов.

Новый день — новый улов. Рыбаки из Новосибирска пытаются перещеголять друг друга и ловят огромных щук, одну больше другой. Новым достижением решил похвастаться пользователь портала FishingSib с никнеймом Stason35.

«Поехали с коллегами по увлечению на дальний кордон. Жора ещё нет, клёв умеренный ограниченными выходами. Приманки работали стандартные проверенные модели. Щукарь бил от 1 до 10 кг. Обновлён рекорд по трофею. Взял из-под берега на 95-й воблер. Вес крокодила — 14 кг», — рассказывает удачливый рыбак (орфография и пунктуация сохранены, прим. — Сиб.фм).

Рыба оказалась такой большой, что пришлось звать на помощь товарищей, чтобы удержать её.

Напомним, 6 августа щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска.