В Октябрьском районе Новосибирска водитель грузовика спровоцировал пробку

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В Октябрьском районе Новосибирска водитель грузовика спровоцировал пробкуРубрика: общество
08.08.2019 08:20
Фото группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»
Из-за невнимательности водителя грузовика MAN на улице Никитина в Октябрьском районе образовалась пробка; автомобилистам предлагают выбирать альтернативные маршруты.
В Новосибирске грузовик MAN провалился в яму. По сообщению в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло из-за невнимательности водителя. По какой-то причине он не заметил ограждение и въехал на раскопанный участок дороги.
По данным портала 2GIS, 8 августа в Новосибирске дорожная обстановка оценивается на 5 баллов из 10. Пробки зафиксированы на улицах Кирова, Никитина, Добролюбова, Большевистской (в районе станции метро «Речной вокзал» и Бугринского моста), Плановая, Дуси Ковальчук, Гоголя, Красном проспекте. В левобережной части Новосибирска затруднено движение по улицам Станционной, Петухова, на Советском шоссе и другим.
Напомним, 18 июля из-за аварии было затруднено движение по Бердскому шоссе.
Анатолий Якимов
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