В Октябрьском районе Новосибирска водитель грузовика спровоцировал пробку

Фото группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»

Из-за невнимательности водителя грузовика MAN на улице Никитина в Октябрьском районе образовалась пробка; автомобилистам предлагают выбирать альтернативные маршруты.

В Новосибирске грузовик MAN провалился в яму. По сообщению в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло из-за невнимательности водителя. По какой-то причине он не заметил ограждение и въехал на раскопанный участок дороги.

По данным портала 2GIS, 8 августа в Новосибирске дорожная обстановка оценивается на 5 баллов из 10. Пробки зафиксированы на улицах Кирова, Никитина, Добролюбова, Большевистской (в районе станции метро «Речной вокзал» и Бугринского моста), Плановая, Дуси Ковальчук, Гоголя, Красном проспекте. В левобережной части Новосибирска затруднено движение по улицам Станционной, Петухова, на Советском шоссе и другим.

Напомним, 18 июля из-за аварии было затруднено движение по Бердскому шоссе.