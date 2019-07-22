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В Октябрьском районе Новосибирска водитель грузовика спровоцировал пробку

Рубрика: общество

08.08.2019 08:20

Фото группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»

Из-за невнимательности водителя грузовика MAN на улице Никитина в Октябрьском районе образовалась пробка; автомобилистам предлагают выбирать альтернативные маршруты.

В Новосибирске грузовик MAN провалился в яму. По сообщению в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло из-за невнимательности водителя. По какой-то причине он не заметил ограждение и въехал на раскопанный участок дороги.

По данным портала 2GIS, 8 августа в Новосибирске дорожная обстановка оценивается на 5 баллов из 10. Пробки зафиксированы на улицах Кирова, Никитина, Добролюбова, Большевистской (в районе станции метро «Речной вокзал» и Бугринского моста), Плановая, Дуси Ковальчук, Гоголя, Красном проспекте. В левобережной части Новосибирска затруднено движение по улицам Станционной, Петухова, на Советском шоссе и другим.

Напомним, 18 июля из-за аварии было затруднено движение по Бердскому шоссе.

 

Анатолий Якимов

Теги: аварии дороги пробки Новосибирск

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В Новосибирске 8 августа ожидаются дожди и грозы

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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