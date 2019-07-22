В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьев

Лента новостейПредложить новость
Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети
Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию
Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль
Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу Минобороны
Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьевРубрика: общество
08.08.2019 18:24
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Зелёную зону в центре Новосибирска сделают удобной для прогулок горожан; Сиб.фм предлагает читателям принять участие в акции «Посади своё дерево!»
Этой осенью в Новосибирске начнутся работы по благоустройству сквера, расположенного за театром оперы и балета. В мэрии Новосибирска сейчас готовят комплексный дизайн-проект для этой территории. Её не просто приведут в порядок, а наполнят новыми смыслами. И поучаствовать в этом могут все горожане.
31 августа Сиб.фм проведёт акцию – «Посади своё дерево!». Мы предлагаем нашим читателям накануне Дня знаний собраться на территории сквера и всем вместе высадить 500 деревьев.
Приходите! Будет весело и интересно! Ничто так не объединяет людей, как совместный труд и отдых. А в этот день Сиб.фм обеспечит и то, и другое.
Инструментов хватит на всех. А на площадке будет звучать музыка и работать полевая кухня. Это будет как раз тот случай, когда работа – в радость!
Ну а через несколько лет вы сможете гулять под подросшими деревьями и с гордостью вспоминать, что растут они в том числе и благодаря вам.
Напомним, в начале июля новосибирские скейтеры добились сохранения скейт-парка в сквере за оперным театром.
Полина Кузнецова
Комментарии
Лента новостей
Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети
Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию
Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль
Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу Минобороны
Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка
Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки
Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров
За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное