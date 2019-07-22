В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьев

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Зелёную зону в центре Новосибирска сделают удобной для прогулок горожан; Сиб.фм предлагает читателям принять участие в акции «Посади своё дерево!»

Этой осенью в Новосибирске начнутся работы по благоустройству сквера, расположенного за театром оперы и балета. В мэрии Новосибирска сейчас готовят комплексный дизайн-проект для этой территории. Её не просто приведут в порядок, а наполнят новыми смыслами. И поучаствовать в этом могут все горожане.

31 августа Сиб.фм проведёт акцию – «Посади своё дерево!». Мы предлагаем нашим читателям накануне Дня знаний собраться на территории сквера и всем вместе высадить 500 деревьев.

Приходите! Будет весело и интересно! Ничто так не объединяет людей, как совместный труд и отдых. А в этот день Сиб.фм обеспечит и то, и другое.

Инструментов хватит на всех. А на площадке будет звучать музыка и работать полевая кухня. Это будет как раз тот случай, когда работа – в радость!

Ну а через несколько лет вы сможете гулять под подросшими деревьями и с гордостью вспоминать, что растут они в том числе и благодаря вам.

Напомним, в начале июля новосибирские скейтеры добились сохранения скейт-парка в сквере за оперным театром.