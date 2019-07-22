В Управлении МВД по Красноярскому краю прошли обыски

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Обыски прошли в Управлении по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Красноярскому краю; высокопоставленных полицейских подозревают в мошенничестве и получении взятки.

В Управлении по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Красноярскому краю 8 августа прошли обыски. Высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в совершении мошеннических действий и получении взяток.

По сообщению сайта ТВК-6, задержали заместителя начальника отдела. Однако в силовых ведомствах информацию об этом не подтверждают.

Высокопоставленные сотрудники Управления МВД России по Красноярскому краю попадают в поле зрения силовых структур не в первый раз.

Напомним, 2 августа красноярских чиновников из минлесхоза обвинили в халатности.