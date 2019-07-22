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В Управлении МВД по Красноярскому краю прошли обыски

Рубрика: проиcшествия

09.08.2019 07:10

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Обыски прошли в Управлении по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Красноярскому краю; высокопоставленных полицейских подозревают в мошенничестве и получении взятки.

В Управлении по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Красноярскому краю 8 августа прошли обыски. Высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в совершении мошеннических действий и получении взяток. 

По сообщению сайта ТВК-6, задержали заместителя начальника отдела. Однако в силовых ведомствах информацию об этом не подтверждают.

Высокопоставленные сотрудники Управления МВД России по Красноярскому краю попадают в поле зрения силовых структур не в первый раз. 

Напомним, 2 августа красноярских чиновников из минлесхоза обвинили в халатности.

 

Анатолий Якимов

Теги: полиция Красноярский край МВД

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сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Мужчина погиб в ДТП по вине пьяного водителя в Новосибирской области

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

Автомобиль полностью сгорел ночью в Новосибирске

сегодня 08:28 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы попали в рейтинг неготовых сдавать жильё приезжим

сегодня 07:35 Общество 0 Коммент.

В Управлении МВД по Красноярскому краю прошли обыски

сегодня 07:10 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области внедорожник проиграл в схватке с поездом

вчера 23:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск чёрный «Мерседес», сбивший ребёнка

вчера 21:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец ответит за раздробленное плечо в ДТП на Ипподромской

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирске

вчера 20:50 Общество 0 Коммент.

Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

вчера 19:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьев

вчера 18:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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