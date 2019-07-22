Видео Сиб.фм: во Всемирный день кошек в Новосибирском зоопарке показательно покормили котов

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Всех кошек зоопарка сегодня поздравили с праздником и накормили до отвала; для посетителей устроили занимательные викторины и экскурсии.

Большой кошачий день прошёл в Новосибирском зоопарке. Корреспондент Сиб.фм лично поприсутствовал на мероприятии и своими глазами увидел, как торжественно накормили дальневосточных котов.

Помимо этого посетителей ждали весёлые викторины, занимательные конкурсы и творческие мастерские. Также любой желающий мог сам превратиться в кошку — с помощью аквагрима.

Напомним, 7 августа стало известно, что спасённый беспалый кот в Новосибирске может остаться без еды в праздник.