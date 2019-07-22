Видео Сиб.фм: во Всемирный день кошек в Новосибирском зоопарке показательно покормили котов

5 баллов
+24
65.13 73.04
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

сегодня 19:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьев

сегодня 18:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль

сегодня 18:06 Общество 0 Коммент.

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу Минобороны

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

Показания приборов учёта нужно передавать до 25 числа

сегодня 16:47 Общество 0 Коммент.

Трое кузбассовцев погибли в погребе

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных случаев рака в России

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Видео Сиб.фм: во Всемирный день кошек в Новосибирском зоопарке показательно покормили котов

Рубрика: общество

08.08.2019 17:11

фото и видео сиб.фм

Всех кошек зоопарка сегодня поздравили с праздником и накормили до отвала; для посетителей устроили занимательные викторины и экскурсии. 

Большой кошачий день прошёл в Новосибирском зоопарке. Корреспондент Сиб.фм лично поприсутствовал на мероприятии и своими глазами увидел, как торжественно накормили дальневосточных котов.

Помимо этого посетителей ждали весёлые викторины, занимательные конкурсы и творческие мастерские. Также любой желающий мог сам превратиться в кошку — с помощью аквагрима.

Напомним, 7 августа стало известно, что спасённый беспалый кот в Новосибирске может остаться без еды в праздник.

 

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область животные Новосибирский зоопарк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

сегодня 19:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьев

сегодня 18:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль

сегодня 18:06 Общество 0 Коммент.

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу Минобороны

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

Показания приборов учёта нужно передавать до 25 числа

сегодня 16:47 Общество 0 Коммент.

Трое кузбассовцев погибли в погребе

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных случаев рака в России

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Читать далее
Image
05.06.2019

Традиция дела

О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...

Читать далее

Новости по теме

В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьев сегодня 18:24 Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль сегодня 18:06 Живодёрку из Новосибирска забанили в группе некромантов сегодня 16:59

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов

Image

Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске