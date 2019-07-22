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VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

Рубрика: общество

08.08.2019 14:11

Фото с сайта forumtechnoprom.com

Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» пройдут в Новосибирске. Это крупнейшее технологическое мероприятие России, главной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций.

Совместная инициатива Правительства Новосибирской области и Министерства промышленности и торговли РФ направлена на интеграцию научных открытий и инноваций в работу крупного бизнеса и промышленности. В 2019 году форум и выставка «ТЕХНОПРОМ» пройдут 18-20 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Главная тема VII Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ» — «Наука новой эры: технологии трансформации». Деловая программа форума «ТЕХНОПРОМ» будет включать более 70 мероприятий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнёрство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании.

В форуме примут участие топ-менеджеры ведущих российских компаний, представители деловых кругов из стран СНГ и АТР, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Работа выставки «ТЕХНОПРОМ» направлена на повышение экономической эффективности проектов в области экономики и промышленности и обеспечение комплексного развития регионов и страны в целом. На выставке будут представлены государственные корпорации, научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия.

В 2018 году «ТЕХНОПРОМ» посетили 7840 человек из 19 стран. На форуме присутствовали 2882 компании из разных отраслей российской и иностранной промышленности. В рамках деловой программы форума прошли 79 форматов, в которых приняли участие 559 спикеров. На выставке были представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 50 соглашений мирового и федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона. 

Официальный сайт форума «ТЕХНОПРОМ»: http://forumtechnoprom.com/

Напомним, 19 июля Андрей Травников утвердил концепцию международного «Технопрома–2019».

Анатолий Якимов

Теги: выставки Новосибирск Технопром

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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