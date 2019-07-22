Всё тайное становится явным: следователи нашли задушенную два года назад омичку

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Всё тайное становится явным: следователи нашли задушенную два года назад омичкуРубрика: проиcшествия
08.08.2019 13:56
фото пресс-службы Следственного комитета РФ по Омской области
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины; только произошло это два года назад.
В Омской области раскрыто убийство женщины, совершённое два года назад. Её тело обнаружили в камышах под слоем грунта в ходе проверки информации от местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
По предварительным данным, злоупотребляющая алкоголем 40-летняя женщина напросилась на простой к двум братьям после того, как покинула места лишения свободы. В сентябре 2017 года в ходе застолья между приживалкой и одним из братьев произошёл конфликт, который закончился тем, что 34-летний подозреваемый задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, её тело завернули в одеяло и закопали за оградой. Целых два года братья никому не рассказывали об убийстве, но всё тайное рано или поздно становится явным.
Правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Напомним, в августе стало известно, что молодая мать чуть не зарезала нищую из-за бутылки в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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