Всё тайное становится явным: следователи нашли задушенную два года назад омичку

3 балла
+25
65.09 72.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке сегодня большой кошачий день

сегодня 08:45 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Всё тайное становится явным: следователи нашли задушенную два года назад омичку

Рубрика: проиcшествия

08.08.2019 13:56

фото пресс-службы Следственного комитета РФ по Омской области

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины; только произошло это два года назад. 

В Омской области раскрыто убийство женщины, совершённое два года назад. Её тело обнаружили в камышах под слоем грунта в ходе проверки информации от местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, злоупотребляющая алкоголем 40-летняя женщина напросилась на простой к двум братьям после того, как покинула места лишения свободы. В сентябре 2017 года в ходе застолья между приживалкой и одним из братьев произошёл конфликт, который закончился тем, что 34-летний подозреваемый задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, её тело завернули в одеяло и закопали за оградой. Целых два года братья никому не рассказывали об убийстве, но всё тайное рано или поздно становится явным. 

Правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, в августе стало известно, что молодая мать чуть не зарезала нищую из-за бутылки в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: происшествия убийство Омская область

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке сегодня большой кошачий день

сегодня 08:45 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
06.04.2018

Беспощадный сбор

Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...

Читать далее
Image
27.11.2017

Не пытайтесь стать мэром Омска

55 пытались — одна смогла

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее
Image
19.10.2016

Многоликое пальто: от жилета до бушлата

Девять моделей пал...

Читать далее

Новости по теме

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками сегодня 16:05 Омич снял на видео выброс вредных веществ в Иртыш вчера 16:21 Видео: полуголая с помощью бюстгальтера звонила в Барнауле вчера 16:17

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов

Image

Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске

Image

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области