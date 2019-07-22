За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

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За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собакиРубрика: общество
08.08.2019 11:59
Фото с сайта pixabay.com
Хозяйку собаки, загрызшей насмерть четырёхлетнего ребёнка, будут судить; следователи собрали достаточную доказательную базу.
В Новосибирской области будут судить хозяйку собаки: животное загрызло насмерть четырёхлетнего ребёнка. По сообщению официального сайта Следственного управления СУ СКР по Новосибирской области, идёт расследование уголовного дела в отношении 65-летней жительницы рабочего посёлка Коченёво. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 2 июня около 19:30 во дворе дома по улице Осенней рабочего посёлка Коченёво без присмотра законных представителей играло пятеро детей. В один момент четырёхлетний ребёнок пробегал мимо сторожевой собаки, находящейся на привязи. Животное напало на ребёнка и покусало его.
Когда на крики детей прибежали взрослые и отогнали собаку, они увидели, что у ребёнка искусано тело и голова. Его сразу же доставили в Коченёвскую центральную районную больницу, где он скончался.
В ходе следствия к уголовной ответственности привлекли хозяйку собаки. Её вина заключалась в том, что не было обеспечено должное содержание животного. После ЧП собака была помещена в приют для животных.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинением передано в суд.
Напомним, в начале июля в Иркутской области по затопленным наводнением населённым пунктам бродили агрессивные домашние животные.
Анатолий Якимов
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