Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль

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Менеджер из Новосибирска совершил коррупционное преступление; мужчина оплатил штраф из страха, что у него заберут машину и недвижимость.

Судебным приставам удалось взыскать многомиллионный долг с жителя Новосибирска, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Новосибирец, который являлся менеджером в крупной коммерческой компании, совершил ряд преступлений с использованием своего служебного положения. Среди эпизодов фигурировали и дела, связанные с коррупцией. За это мужчине был назначен штраф в размере четырёх миллионов рублей, который он не захотел оплачивать.

За дело пришлось взяться судебным приставам. Должнику запретили выезжать за пределы России, а в отношении автомобиля и недвижимости ему было запрещено проводить регистрационные действия. Испугавшись, что это только начало, мужчина оперативно оплатил свой штраф.

Напомним, 3 августа стало известно, что на сотни тысяч рублей оштрафовали бывшего топ-менеджера «Сибмоста».