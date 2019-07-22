Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

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В Искитимском районе прошли общественные слушания по размещению на территории мусорного полигона; люди против.

Жители Искитимского района не готовы к соседству со свалкой. Об этом они заявили в ходе общественных слушаний.

По задумке бердского бизнесмена Виктора Голубева, на территории посёлка Маяк предполагается разместить мусорный полигон на земельном участке площадью 22 гектара. Жители района против. Во-первых, рядом с запланированным под свалку участком располагается кладбище, во-вторых, люди не хотят наслаждаться запахами помойки. Представитель Голубева не смог убедить жителей района в том, что на участке предполагается сортировка мусора, а не его складирование. Собравшиеся на слушания проголосовали против размещения в районе мусорной площадки, сообщает сайт обкома КПРФ.

Напомним, региональный оператор по вывозу мусора усомнился в правдивости отчётов перевозчиков.