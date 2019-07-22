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Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»Рубрика: общество
08.08.2019 14:24
фото пресс-службы "Движение ЭКА"
Анастасия Резенкова из Новосибирска организовала праздник в формате zero waste; за это её пригласили на слёт экоактивистов в Москву.
В Новосибирске Анастасия Резенкова организовала мероприятие «Экодвор», на котором более 100 человек сдали вторсырьё на переработку, научились сортировать мусор и поели пищу из многоразовой посуды. За это жительницу города наградили дипломом участника всероссийского проекта и пригласили на слёт экоактивистов в Москву.
«Праздник был проведен в формате zero waste. Весь инвентарь — это аренда и спасённый мусор. Мы искали выброшенные сломанные палеты, ремонтировали и зашкуривали их, чтобы получить красивые столы. По итогам мероприятия, включая организованный фудкорт, на полигон отправилось только несколько наклеек от продуктов и чеки», — рассказывает Анастасия.
Благодаря проведённому мероприятию, на переработку было отправлено 37,5 килограммов вторсырья.
Напомним, в конце июля жители Кузбасса попросили мировое сообщество остановить экологическую катастрофу в регионе.
Никита Минин
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Лента новостей
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