Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

фото пресс-службы "Движение ЭКА"

Анастасия Резенкова из Новосибирска организовала праздник в формате zero waste; за это её пригласили на слёт экоактивистов в Москву.

В Новосибирске Анастасия Резенкова организовала мероприятие «Экодвор», на котором более 100 человек сдали вторсырьё на переработку, научились сортировать мусор и поели пищу из многоразовой посуды. За это жительницу города наградили дипломом участника всероссийского проекта и пригласили на слёт экоактивистов в Москву.

«Праздник был проведен в формате zero waste. Весь инвентарь — это аренда и спасённый мусор. Мы искали выброшенные сломанные палеты, ремонтировали и зашкуривали их, чтобы получить красивые столы. По итогам мероприятия, включая организованный фудкорт, на полигон отправилось только несколько наклеек от продуктов и чеки», — рассказывает Анастасия.

Благодаря проведённому мероприятию, на переработку было отправлено 37,5 килограммов вторсырья.

Напомним, в конце июля жители Кузбасса попросили мировое сообщество остановить экологическую катастрофу в регионе.