Живодёрку из Новосибирска забанили в группе некромантов

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Живодёрку из Новосибирска забанили в группе некромантовРубрика: общество, проиcшествия
08.08.2019 16:59
фото черепа собаки из группы «Барахолка некроманта v 2.0» в социальной сети "ВКонтакте"
Наказать школьницу-садистку хотят не только её соседи, но и некроманты; девушке ограничили доступ к группе, где она продавала черепа.
Подозреваемая в жестоком убийстве академовского кота Моти девушка лишилась поддержки своих знакомых по увлечениям. Информация об этом появилась в группе «Барахолка некроманта v 2.0» в социальной сети «ВКонтакте», где школьница ранее продавала черепа животных. Сообщество заблокировало ей доступ к странице и удалило её объявления.
«Нашего брата и так большинство обычных людей обзывает как может, а некоторые реально считают нас сатанистами и живодёрами. И такие страшные случаи для них — лишнее подтверждение их домыслов», — опубликовали пост администраторы группы.
Напомним, ранее новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка.
Никита Минин
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Лента новостей
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