Живодёрку из Новосибирска забанили в группе некромантов

фото черепа собаки из группы «Барахолка некроманта v 2.0» в социальной сети "ВКонтакте"

Наказать школьницу-садистку хотят не только её соседи, но и некроманты; девушке ограничили доступ к группе, где она продавала черепа.

Подозреваемая в жестоком убийстве академовского кота Моти девушка лишилась поддержки своих знакомых по увлечениям. Информация об этом появилась в группе «Барахолка некроманта v 2.0» в социальной сети «ВКонтакте», где школьница ранее продавала черепа животных. Сообщество заблокировало ей доступ к странице и удалило её объявления.

«Нашего брата и так большинство обычных людей обзывает как может, а некоторые реально считают нас сатанистами и живодёрами. И такие страшные случаи для них — лишнее подтверждение их домыслов», — опубликовали пост администраторы группы.

Напомним, ранее новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка.