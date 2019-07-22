«Аэрофлот» отказал Новосибирску в алкоголе

Фото со страницы авиакомпании «Аэрофлот» в социальной сети «ВКонтакте»

На рейсах в большинство сибирских городов авиакомпания «Аэрофлот» будет предлагать пассажирам алкоголь на борту; «трезвыми» будут рейсы в Новосибирск, Красноярск, Иркутск.

Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список направлений, пассажирам которых в эконом-классе будут предлагать алкоголь бесплатно. Как сообщает сайт frequentflyers.ru, на борту самолёта во время раздачи горячего питания будут предлагать спиртные напитки. Это может быть красное или белое вино, пиво. При этом пиво будет доступно тем, чей рейс длится более шести часов.

Среди городов Сибири алкоголь будет доступен на рейсах в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Томск. Однако пассажиры в Новосибирск, Красноярск и Иркутск полетят трезвыми. Журналисты Сиб.фм предположили, что это связано с тем, что в этих аэропортах чаще всего происходят инциденты с пьяными пассажирами.

Между тем врачи-наркологи настоятельно рекомендуют отказаться от распития спиртных напитков, как во время полёта, так и за 6-8 часов до него. Это связано с тем, что спирт быстро всасывается в кровь.

Напомним, 15 мая пьяный пассажир избил экипаж самолёта «Аэрофлота».