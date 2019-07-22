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Акцию «Велостояние» отменили в Новосибирске

Рубрика: общество

09.08.2019 17:12

фото со страницы группы «Привет, велосипед» в социальной сети «ВКонтакте»

Мэрия города согласовала любителям двухколёсного транспорта велопробег на День физкультурника; повода устраивать пикет больше нет.

В Новосибирске отменили запланированную на 10 августа акцию «Велостояние». Предполагалось, что велосипедисты в знак протеста против запрете велопробегов в Новосибирске выстроятся в колону на тротуаре коммунального моста в Новосибирске. Сегодня стало известно – повода молчаливо стоять на мосту больше нет.

«Только что нам согласовали проведение велопробега (вместо велопробега на День физкультурника) на 7 сентября. Не в том маршруте, как ожидали: перекрывают центр и дают сопровождение на путь от ГПНТБ до левого берега и обратно. Маршрут прилагаем», – написали активисты велодвижения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Велопробег пройдёт по маршруту ГПНТБ – Октябрьский мост – площадь Лыщинского – ГПНТБ – Красный проспект – площадь Ленина.

Напомним, в мае стало известно, что в Академгородке восстановят велодорожки.

 

Татьяна Картавых

Теги: велосипеды Новосибирская область велопробег

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сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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