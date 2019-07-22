Акцию «Велостояние» отменили в Новосибирске

фото со страницы группы «Привет, велосипед» в социальной сети «ВКонтакте»

Мэрия города согласовала любителям двухколёсного транспорта велопробег на День физкультурника; повода устраивать пикет больше нет.

В Новосибирске отменили запланированную на 10 августа акцию «Велостояние». Предполагалось, что велосипедисты в знак протеста против запрете велопробегов в Новосибирске выстроятся в колону на тротуаре коммунального моста в Новосибирске. Сегодня стало известно – повода молчаливо стоять на мосту больше нет.

«Только что нам согласовали проведение велопробега (вместо велопробега на День физкультурника) на 7 сентября. Не в том маршруте, как ожидали: перекрывают центр и дают сопровождение на путь от ГПНТБ до левого берега и обратно. Маршрут прилагаем», – написали активисты велодвижения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Велопробег пройдёт по маршруту ГПНТБ – Октябрьский мост – площадь Лыщинского – ГПНТБ – Красный проспект – площадь Ленина.

Напомним, в мае стало известно, что в Академгородке восстановят велодорожки.