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Аналитики оценили шансы кандидатов на кресло мэра Новосибирска

Рубрика: политика, общество

09.08.2019 16:44

фото с сайта day.org.ru

Эксперты «Института политики и технологий» провели телефонный опрос с 31 июля по 4 августа и попросили новосибирцев ответить на вопрос: «Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов вы бы проголосовали?». Лидирует Анатолий Локоть; в опросе приняли участи 800 человек старше 18 лет.

Аналитики «Института политики и технологий» провели исследование электоральных предпочтений новосибирцев. Жителей города старше 18 лет посредством телефонного опроса просили ответить, за кого бы они проголосовали, если бы выборы на пост мэра прошли в ближайшее  воскресенье.

Рейтинг действующего мэра, кандидата от КПРФ Анатолия Локтя, среди голосующих новосибирцев (тех, кто выразил готовность принять участие в голосовании) остаётся на прежнем уровне – 45 %. Второе место у Сергея Бойко. За него готовы проголосовать 9 % избирателей. 7 % готовы отдать голос Евгению Лебедеву (ЛДПР), 5 % – Наталье Пинус («Российский общенародный Союз»), 3 % – Виктору Козодою («Справедливая Россиия»), по 2 % – Данияру Сафиуллину («Родина»), Юлии Сапиной («Гражданская платформа») и Сергею Проничеву («Партия Роста»). 

С началом активной агитационной кампании количество не определившихся со своими электоральными предпочтениями избирателей уменьшилось. Рейтинги кандидатов в мэры стали постепенно расти. По мере приближения даты голосования стала сокращаться доля жителей Новосибирска, заявивших о готовности участвовать в выборах. Явка на выборах мэра прогнозируется в районе 28-29 %. 

Алексей Крестьянов, Дмитрий Холявченко, Дарья Украинцева, Олег Викторович во время опроса набрали менее 0,5-0,3 % голосов каждый – в районе статистической погрешности.

По итогам регистрации в избирательной кампании за кресло новосибирского градоначальника принимают участие 17 человек.

Опрос также показал, что, случись выборы на этой неделе, 25 % не смогли бы определиться с выбором.

Напомним, кандидаты на пост мэра Новосибирска потратили на выборы больше 17 миллионов рублей. 

 

Татьяна Картавых

Теги: выборы Мэрия Новосибирска мэр Новосибирска

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