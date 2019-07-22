Автомобиль полностью сгорел ночью в Новосибирске

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Автомобиль полностью сгорел ночью в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
09.08.2019 08:28
фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»
В Ленинском районе ночью загорелась машина; местные жители с помощью тросов оттаскивали автомобили соседей.
В ночь с 8 на 9 августа в Ленинском районе Новосибирска посреди заполненной парковки загорелся автомобиль. Информацией об этом поделились подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл во дворе дома № 232/1 на улице Титова. Когда пожарные приехали на место происшествия, транспортное средство уже полностью было в огне. К счастью, возгорание удалось устранить.
«Наблюдали эту печальную картину с дома напротив. Сначала был какой-то хлопок, и тут же сработала сигналка. Вышли на балкон, а машина уже горит. Пожарки приехали в течение минут пяти, очень быстро. Но автомобиль уже не спасти», – пишут очевидцы в комментариях.
Подписчики сообщества отметили поведение местных жителей, которые с помощью троса пытались отодвинуть другие машины на безопасное расстояние.
Причина возгорания неизвестна.
Напомним, 23 июля склад загорелся в Новосибирске.
Никита Минин
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