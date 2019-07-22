Автомобиль полностью сгорел ночью в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

В Ленинском районе ночью загорелась машина; местные жители с помощью тросов оттаскивали автомобили соседей.

В ночь с 8 на 9 августа в Ленинском районе Новосибирска посреди заполненной парковки загорелся автомобиль. Информацией об этом поделились подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл во дворе дома № 232/1 на улице Титова. Когда пожарные приехали на место происшествия, транспортное средство уже полностью было в огне. К счастью, возгорание удалось устранить.

«Наблюдали эту печальную картину с дома напротив. Сначала был какой-то хлопок, и тут же сработала сигналка. Вышли на балкон, а машина уже горит. Пожарки приехали в течение минут пяти, очень быстро. Но автомобиль уже не спасти», – пишут очевидцы в комментариях.

Подписчики сообщества отметили поведение местных жителей, которые с помощью троса пытались отодвинуть другие машины на безопасное расстояние.

Причина возгорания неизвестна.

Напомним, 23 июля склад загорелся в Новосибирске.