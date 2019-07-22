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Беспилотный летательный аппарат из Новосибирска совершил первый полёт

Рубрика: общество

09.08.2019 10:19

скриншот с видео на YouTube

Свой первый полёт совершил беспилотный летательный аппарат «Охотник», созданный на новосибирском заводе имени Чкалова; в воздухе он находился более 20 минут.

Свой первый полёт совершил беспилотный летательный аппарат «Охотник». По сообщению ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, аппарат находился в воздухе более 20 минут.

Под управлением оператора российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» сделал несколько кругов над аэродромом на высоте около 600 метров.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло». В его изготовлении применили новейшие технологии и разработки российских инженеров. В частности, использованы материалы и покрытия, делающие его незаметным для средств обнаружения.

До конца года аппарат, созданный на заводе имени Чкалова в Новосибирске, совершит ещё несколько испытательных полётов. По словам представителей Министерства обороны РФ, с каждым разом полётная программа будет усложняться. В частности, предполагается, что полёты будут проходить в частично автономном режиме, при котором оператор с земли подаёт всего несколько команд.

Напомним, 8 августа стало известно, что в Новосибирске будут модернизировать самолёты Су-34.

 

Анатолий Якимов

Теги: армия испытания Министерство обороны

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сегодня 08:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:35 Общество 0 Коммент.

В Управлении МВД по Красноярскому краю прошли обыски

сегодня 07:10 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области внедорожник проиграл в схватке с поездом

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В Новосибирске объявили в розыск чёрный «Мерседес», сбивший ребёнка

вчера 21:52 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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