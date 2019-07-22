Беспилотный летательный аппарат из Новосибирска совершил первый полёт

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Свой первый полёт совершил беспилотный летательный аппарат «Охотник», созданный на новосибирском заводе имени Чкалова; в воздухе он находился более 20 минут.

Свой первый полёт совершил беспилотный летательный аппарат «Охотник». По сообщению ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, аппарат находился в воздухе более 20 минут.

Под управлением оператора российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» сделал несколько кругов над аэродромом на высоте около 600 метров.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло». В его изготовлении применили новейшие технологии и разработки российских инженеров. В частности, использованы материалы и покрытия, делающие его незаметным для средств обнаружения.

До конца года аппарат, созданный на заводе имени Чкалова в Новосибирске, совершит ещё несколько испытательных полётов. По словам представителей Министерства обороны РФ, с каждым разом полётная программа будет усложняться. В частности, предполагается, что полёты будут проходить в частично автономном режиме, при котором оператор с земли подаёт всего несколько команд.

Напомним, 8 августа стало известно, что в Новосибирске будут модернизировать самолёты Су-34.