Дорожники ремонтируют соломой огромные ямы в Новосибирской области

5 баллов
+23
65.13 73.04
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Врач-диетолог рассказала об опасности сыра

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Выходные с зонтиками: погода к концу недели испортилась на Алтае

сегодня 15:49 Общество 0 Коммент.

Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области в рамках нацпроекта 18 новых квартир получили жители Маслянинского района

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве

сегодня 14:39 Недвижимость 0 Коммент.

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео

сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной

сегодня 13:32 Культура 0 Коммент.

Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

«Глаз-алмаз»: какие продукты следует есть для сохранения зрения

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую

сегодня 11:44 Общество 1 Коммент.

Новосибирская школьница дарит саженцы дубов для озеленения города

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области

сегодня 11:09 Общество 0 Коммент.

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

«Аэрофлот» отказал Новосибирску в алкоголе

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Сибирский институт управления продолжает набор в магистратуру

сегодня 09:00 Бизнес 0 Коммент.

Омская учительница ответит в суде за показ детям ужастика

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Дорожники ремонтируют соломой огромные ямы в Новосибирской области

Рубрика: экономика

09.08.2019 14:11

Скриншот из видео на YouTube

Рабочие засняли «царскую» технологию ремонта дороги под Карасуком при помощи соломы; осенью по этой дороге повезут детей в школу.

Карасучане засняли видео, как дорожники засыпают соломой большой участок ремонта дороги в Новосибирской области. Видео с интервью появилось в группе «Подслушано в Карасуке» соцсети «ВКонтакте».

Автор видео вместе с мастером участка обсуждает «новую царскую технологию»: дорожники выкопали яму и засыпали соломой. За этим наблюдает начальство и сотрудники ГИБДД, в завершение автор говорит «Это Россия! Карасук».

«На видео участок дороги от Карасука до деревни Черноозёрка. Примерно 12 километров дороги частично заасфальтировано, частично засыпано гравием. Дальше идёт примерно три километра грунтовки – этот участок и попал на видео. Осенью по этой дороге повезут детей в школу на автобусе!» – рассказала Сиб.фм местная жительница Ольга Дорохова.

В администрации Карасукского района сообщили, что данный участок дороги находится в областном подчинении и ремонтные работы осуществляют подрядчики ТУАД Новосибирской области. По данным очевидцев, ремонтом дороги соломой занимается «Новосибирскавтодор». 

Корреспондент Сиб.фм направил запрос по факту ремонта дороги соломой в пресс-службу организации.

Напомним, 8 августа столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети.

Никита Манько

Теги: инновации Новосибирскавтодор соцсети ремонт дорог

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Врач-диетолог рассказала об опасности сыра

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Выходные с зонтиками: погода к концу недели испортилась на Алтае

сегодня 15:49 Общество 0 Коммент.

Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области в рамках нацпроекта 18 новых квартир получили жители Маслянинского района

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве

сегодня 14:39 Недвижимость 0 Коммент.

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео

сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной

сегодня 13:32 Культура 0 Коммент.

Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

«Глаз-алмаз»: какие продукты следует есть для сохранения зрения

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую

сегодня 11:44 Общество 1 Коммент.

Новосибирская школьница дарит саженцы дубов для озеленения города

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области

сегодня 11:09 Общество 0 Коммент.

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске

сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

«Аэрофлот» отказал Новосибирску в алкоголе

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Сибирский институт управления продолжает набор в магистратуру

сегодня 09:00 Бизнес 0 Коммент.

Омская учительница ответит в суде за показ детям ужастика

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.07.2019

Кораблики плывут куда надо

Чтобы сделать людям по-настоящему хорошо,...

Читать далее
Image
21.05.2019

Почему автобус не покупаете?

К двум классическим бедам России добав...

Читать далее
Image
26.02.2019

Дома из чисел и пикселей

Готова ли строительная отрасль Новосибирска к ...

Читать далее
Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
06.06.2018

Уточки и добрый бизнес

Для чего гоняют резиновых птиц и какое предприним...

Читать далее
Image
14.04.2018

Город встанет на рельсы

Как проект «Городская электричка» может помочь ...

Читать далее

Новости по теме

Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн» сегодня 12:34 Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети вчера 19:20

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов

Image

Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске

Image

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области