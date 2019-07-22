Дорожники ремонтируют соломой огромные ямы в Новосибирской области

Скриншот из видео на YouTube

Рабочие засняли «царскую» технологию ремонта дороги под Карасуком при помощи соломы; осенью по этой дороге повезут детей в школу.

Карасучане засняли видео, как дорожники засыпают соломой большой участок ремонта дороги в Новосибирской области. Видео с интервью появилось в группе «Подслушано в Карасуке» соцсети «ВКонтакте».

Автор видео вместе с мастером участка обсуждает «новую царскую технологию»: дорожники выкопали яму и засыпали соломой. За этим наблюдает начальство и сотрудники ГИБДД, в завершение автор говорит «Это Россия! Карасук».

«На видео участок дороги от Карасука до деревни Черноозёрка. Примерно 12 километров дороги частично заасфальтировано, частично засыпано гравием. Дальше идёт примерно три километра грунтовки – этот участок и попал на видео. Осенью по этой дороге повезут детей в школу на автобусе!» – рассказала Сиб.фм местная жительница Ольга Дорохова.

В администрации Карасукского района сообщили, что данный участок дороги находится в областном подчинении и ремонтные работы осуществляют подрядчики ТУАД Новосибирской области. По данным очевидцев, ремонтом дороги соломой занимается «Новосибирскавтодор».

Корреспондент Сиб.фм направил запрос по факту ремонта дороги соломой в пресс-службу организации.

Напомним, 8 августа столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети.