Дорожники ремонтируют соломой огромные ямы в Новосибирской области

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Дорожники ремонтируют соломой огромные ямы в Новосибирской областиРубрика: экономика
09.08.2019 14:11
Скриншот из видео на YouTube
Рабочие засняли «царскую» технологию ремонта дороги под Карасуком при помощи соломы; осенью по этой дороге повезут детей в школу.
Карасучане засняли видео, как дорожники засыпают соломой большой участок ремонта дороги в Новосибирской области. Видео с интервью появилось в группе «Подслушано в Карасуке» соцсети «ВКонтакте».
Автор видео вместе с мастером участка обсуждает «новую царскую технологию»: дорожники выкопали яму и засыпали соломой. За этим наблюдает начальство и сотрудники ГИБДД, в завершение автор говорит «Это Россия! Карасук».
«На видео участок дороги от Карасука до деревни Черноозёрка. Примерно 12 километров дороги частично заасфальтировано, частично засыпано гравием. Дальше идёт примерно три километра грунтовки – этот участок и попал на видео. Осенью по этой дороге повезут детей в школу на автобусе!» – рассказала Сиб.фм местная жительница Ольга Дорохова.
В администрации Карасукского района сообщили, что данный участок дороги находится в областном подчинении и ремонтные работы осуществляют подрядчики ТУАД Новосибирской области. По данным очевидцев, ремонтом дороги соломой занимается «Новосибирскавтодор».
Корреспондент Сиб.фм направил запрос по факту ремонта дороги соломой в пресс-службу организации.
Напомним, 8 августа столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети.
Никита Манько
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